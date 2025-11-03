< sekcia Zahraničie
Politické násilie v Bangladéši si vyžiadalo skoro 300 obetí
Správa organizácie so sídlom v Dháke uvádza, že od augusta 2024 do septembra 2025 bolo najmenej 281 ľudí zabitých pri násilnostiach, do ktorých sa zapojili politické strany.
Autor TASR
Dháka 3. novembra (TASR) - Takmer 300 ľudí zahynulo v dôsledku politického násilia v Bangladéši, odkedy študentské protesty zvrhli bývalú premiérku Hasínu Vadžídovú. V nedeľu o tom informovala ústredná ľudskoprávna organizácia Odhikar, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Správa organizácie so sídlom v Dháke uvádza, že od augusta 2024 do septembra 2025 bolo najmenej 281 ľudí zabitých pri násilnostiach, do ktorých sa zapojili politické strany. Ďalších 40 obetí si vyžiadali mimosúdne popravy a 153 ľudí bolo zlynčovaných, informuje dokument.
Riaditeľ Odhikaru ASM Nasiruddin Elan ozrejmil, že dodržiavanie ľudských práv sa od pádu Vadžídovej vlády zlepšilo, no podotkol, že bezpečnostné zložky stále nenesú zodpovednosť za svoje konanie.
„Nevidíme také časté mimosúdne popravy či násilné zmiznutia, ktorých sme boli svedkami počas éry Hasíny. Úmrtia vo väzbe a úplatkárstvo ale stále pretrvávajú,“ povedal Elan pre AFP. Podľa jeho slov sa „nevinní ľudia stávajú obeťami zverstiev“ pre svoju údajnú spoluprácu s politickou stranou bývalej premiérky - Ľudovou ligou (Ávámí líg, AL), ktorej pôsobenie v krajine je v súčasnosti zakázané.
Počas 15-ročnej vlády Vadžídovej dochádzalo k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv vrátane hromadného zadržiavania a mimosúdnych popráv politických oponentov, píše AFP. Správa Odhikaru tiež uvádza, že za rok od pádu vlády sa mnoho ľudí stalo obeťami vydierania politickými stranami, a to bez ohľadu na ich finančné či sociálne postavenie. Správa spomenula napríklad Bangladéšsku nacionalistickú stranu, Antidiskriminačné študentské hnutie alebo Bangladéšske islamské spoločenstvo (Džamáate islámí).
Odhikar tiež skonštatoval, že počas tohto obdobia boli pomerne časté útoky davu, hlavne pre neefektívnu policajnú činnosť. „Polícia sa po zosadení Vadžídovej stala do veľkej miery nefunkčnou a stratila morálku,“ doplnila organizácia.
Dočasná bangladéšska vláda ani žiadna z politických strán doposiaľ na správu Odhikaru nereagovali.
