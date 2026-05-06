< sekcia Zahraničie
Politické osobnosti žiadajú EÚ, aby konala proti židovským osadám
Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zároveň došlo k nárastu počtu útokov izraelských osadníkov na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967.
Autor TASR
Paríž 6. mája (TASR) - Stovky bývalých diplomatov, ministrov a vysokopostavených predstaviteľov štátov v stredu v otvorenom liste vyzvali Európsku úniu, aby hneď konala proti nelegálnym izraelským osadám na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„EÚ a jej členské štáty spolu s partnermi musia prijať okamžité kroky na odradenie Izraela od ďalšieho postupu svojej nelegálnej anexie palestínskeho územia na Západnom brehu Jordánu,“ píše sa v liste, ktorý podpísalo vyše 440 osobností vrátane bývalého šéfa diplomacie EÚ Josepa Borella či expremiéra Belgicka Guya Verhofstadta.
Signatári vyzvali na uvalenie sankcií, ako je napríklad zákaz vydávania víz a obmedzenie podnikania pre všetkých, ktorí sú podľa nich zapojení do nelegálnej výstavby osád. Opatrenia žiadajú zaviesť aj voči osobám, ktoré podporujú alebo implementujú plán výstavby židovskej osady v oblasti E1.
Projekt, ktorý Izrael schválil minulý rok, ráta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1. Tento krok ešte viac rozdelí východný Jeruzalem - okupovaný a anektovaný Izraelom a obývaný predovšetkým Palestínčanmi - od Západného brehu.
Izraelská vláda má podľa listu v pláne 1. júna zverejniť prvý tender na výstavbu obydlí pre 15.000 „nelegálnych osadníkov“. Signatári vyzvali EÚ, aby hneď konala.
Plán Tel Avivu na výstavbu osád na okupovanom území kritizovali viacerí svetoví lídri. Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa uviedol, že predstavuje „existenčnú hrozbu“ pre dvojštátne riešenie.
Západný breh Jordánu je domovom pre približne tri milióny Palestínčanov. Viac ako 500.000 Izraelčanov žije na tomto okupovanom území v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Rozširovanie izraelských osád dosiahlo v roku 2025 najvyššie tempo minimálne od roku 2017, keď OSN začala tieto údaje sledovať.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zároveň došlo k nárastu počtu útokov izraelských osadníkov na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967. Útoky podľa palestínskych predstaviteľov a OSN výraznejšie pribudli aj po vypuknutí vojny na Blízkom východe na konci februára.
„EÚ a jej členské štáty spolu s partnermi musia prijať okamžité kroky na odradenie Izraela od ďalšieho postupu svojej nelegálnej anexie palestínskeho územia na Západnom brehu Jordánu,“ píše sa v liste, ktorý podpísalo vyše 440 osobností vrátane bývalého šéfa diplomacie EÚ Josepa Borella či expremiéra Belgicka Guya Verhofstadta.
Signatári vyzvali na uvalenie sankcií, ako je napríklad zákaz vydávania víz a obmedzenie podnikania pre všetkých, ktorí sú podľa nich zapojení do nelegálnej výstavby osád. Opatrenia žiadajú zaviesť aj voči osobám, ktoré podporujú alebo implementujú plán výstavby židovskej osady v oblasti E1.
Projekt, ktorý Izrael schválil minulý rok, ráta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1. Tento krok ešte viac rozdelí východný Jeruzalem - okupovaný a anektovaný Izraelom a obývaný predovšetkým Palestínčanmi - od Západného brehu.
Izraelská vláda má podľa listu v pláne 1. júna zverejniť prvý tender na výstavbu obydlí pre 15.000 „nelegálnych osadníkov“. Signatári vyzvali EÚ, aby hneď konala.
Plán Tel Avivu na výstavbu osád na okupovanom území kritizovali viacerí svetoví lídri. Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa uviedol, že predstavuje „existenčnú hrozbu“ pre dvojštátne riešenie.
Západný breh Jordánu je domovom pre približne tri milióny Palestínčanov. Viac ako 500.000 Izraelčanov žije na tomto okupovanom území v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Rozširovanie izraelských osád dosiahlo v roku 2025 najvyššie tempo minimálne od roku 2017, keď OSN začala tieto údaje sledovať.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zároveň došlo k nárastu počtu útokov izraelských osadníkov na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967. Útoky podľa palestínskych predstaviteľov a OSN výraznejšie pribudli aj po vypuknutí vojny na Blízkom východe na konci februára.