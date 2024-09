Politické skupiny v EP predstavili kandidátov na Sacharovovu cenu

Brusel 26. septembra (TASR) - Politické skupiny zastúpené v Európskom parlamente (EP) vo štvrtok v Bruseli predstavili svojich kandidátov na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2024. Užší výber troch finalistov predstavia v októbri, informuje spravodajca TASR.



Sacharovova cena je najvyšším ocenením, ktorú EÚ udeľuje za prácu v oblasti ľudských práv. Tohoročných kandidátov nominovalo všetkých osem politických frakcií.



Európska ľudová strana (EPP) na cenu nominovala Maríu Corinu Machadovú, líderku demokratických síl vo Venezuele, a Edmunda Gonzáleza Urrutiu, ktorý podľa opozície zvíťazil v prezidentských voľbách a zastupuje všetkých Venezuelčanov bojujúcich za znovunastolenie slobody a demokracie vo Venezuele.



Socialisti a demokrati (S&D) navrhujú cenu udeliť spoluzakladateľkám organizácií Women Wage Peace a Women of the Sun Jael Admiovej a Reem Hadžadžríovej z Izraela a Palestíny.



Skupina Patrioti pre Európu (PfE) navrhla na cenu Elona Muska zo Spojených štátov amerických.



Frakcia Európski konzervatívci a reformisti (ECR) takisto nominovala Edmunda Gonzáleza Urrutiu z Venezuely.



Liberálna frakcia Obnovme Európu (RE) presadzuje na Sacharovovu cenu organizácie Women Wage Peace a Women of the Sun z Izraela a Palestíny.



Európski Zelení nominovali na cenu protikorupčného a ľudskoprávneho aktivistu Gubada Ibadoghlua z Azerbajdžanu.



Skupina ľavice navrhuje cenu udeliť novinárom v Palestíne (Hamza a Waíl al-Dahdúovci, Plestia Alakadová, zabitá novinárka Šírín Abú Ákilová a Ain Media, čo má byť aj na počesť novinárov zabitých izraelskými silami Jásira Murtadžu a Rošdího Sarrádža).



Najmenšia frakcia Európa suverénnych národov (ESN) nominovala tiež Elona Muska.



Frakcie uvedených kandidátov predstavili na spoločnom stretnutí Výboru pre zahraničné veci, Podvýboru pre ľudské práva a Výboru pre rozvoj. Každý kandidát musí mať podporu aspoň jednej politickej skupiny alebo skupiny 40 europoslancov a každý poslanec môže podporiť len jedného kandidáta.



Sacharovovu cenu za slobodu myslenia po prvý raz udelili v roku 1988 Nelsonovi Mandelovi a Anatolijovi Marčenkovi. Udeľuje sa ako uznanie jednotlivcom, skupinám a organizáciám, ktoré mimoriadne prispeli k ochrane slobody myslenia. Podporuje najmä slobodu prejavu, práva menšín, rešpektovanie medzinárodného práva, rozvoj demokracie a uplatňovanie zásad právneho štátu.



Užší zoznam troch finalistov predstavia 17. októbra. Konečného víťaza alebo víťazov Sacharovovej ceny vyberá Konferencia predsedov, tento rok sa tak stane 24. októbra. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 18. decembra počas plenárneho zasadnutia europarlamentu v Štrasburgu.