Politické skupiny v Európskom parlamente dotvárajú svoje kluby

Brusel 25. júna (TASR) - Politické skupiny v Európskom parlamente (EP), ktorú sú už oficiálne zaregistrované, pokračujú po eurovoľbách v dotváraní svojich štruktúr a voľbe predsedov. Po Európskej ľudovej strane (EPP) svojich lídrov potvrdili aj socialisti a demokrati (S&D), liberáli a Zelení, informuje bruselský spravodajca TASR.



Frakcia S&D potvrdila, že doterajšia líderka Iratxe Garcíová Pérezová bola v utorok jednomyseľne znovuzvolená za predsedníčku skupiny. Nemala žiadnych vyzývateľov. Šéfovať bude druhej najväčšej skupine v EP so 136 kreslami.



"Sme pripravení spojiť ekonomický rast so sociálnou súdržnosťou – je to jediný spôsob, ako znížiť nerovnosť. Rast, inovácia a konkurencieschopnosť budú mať zmysel len vtedy, ak poskytneme našim pracovníkom dôstojné pracovné miesta s rastúcimi mzdami, investujeme do sociálneho bývania a pozdvihneme obyvateľstvo EÚ z chudoby a sociálneho vylúčenia," uviedla v správe pre médiá.



V stredu bude S&D hlasovať o podpredsedoch skupiny, kde o deväť miest zabojuje 11 poslancov. Nebude medzi nimi nikto zo Slovenska, keďže strany Smer-SD a Hlas-SD, ktoré majú spolu šesť poslancov, majú zmrazené členstvo v skupine.



Minulý týždeň EPP ako najväčšia frakcia v europarlamente potvrdila Manfreda Webera na vedúcom poste, už po piaty raz po sebe.



Zmena nenastane ani v liberálnej frakcii Obnovme Európu (RE). Doterajšia šéfka, francúzska europoslankyňa Valérie Hayerová v utorňajšom hlasovaní zostala jedinou kandidátkou po tom, ako sa jej vyzývateľ, nový portugalský europoslanec Joao Cotrima de Figueireda stiahol z tohto súboja a bude sa uchádzať o post podpredsedu. O ten by sa mohli uchádzať aj slovenskí poslanci za Progresívne Slovensko.



Francúzska delegácia si v RE udrží kontrolu, hoci zaznamenala stratu z 23 na 13 kresiel. Liberáli celkovo klesli z tretej na štvrtú pozíciu v europarlamente, keď ich počtom mandátov prerástli Európski konzervatívci a reformisti (ECR), ktorí o funkciách v skupine ešte budú rokovať.



V utorok popoludní svoje predsednícke štruktúry dotvorila aj frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA). Už pred týždňom bola katalánska poslankyňa Diana Ribaová zvolená za prezidentku EFA a Terry Reintkeová z Nemecka a Bas Eickhout z Holandska sa zas stali spolupredsedami skupiny Zelení/EFA.



Zelení v EP v pondelok privítali medzi sebou piatich europoslancov z celoeurópskej strany Volt Europa, čím sa úspešne zavŕšili dva týždne rokovaní medzi oboma stranami.



Prvou úlohou novozvolených europoslancov v júnových voľbách do EP je vytvorenie politických skupín. Tieto rokovania môžu pokračovať až do začiatku prvej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu, ktorá sa bude konať 16. - 19. júla.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)