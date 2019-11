Britské politické strany sľubujú ukončenie sporov okolo brexitu

Londýn 5. novembra (TASR) - Tri hlavné britské politické strany v utorok prisľúbili svojim voličom, že ak vyhrajú decembrové predčasné parlamentné voľby, ukončia dlhotrvajúce spory okolo brexitu. Každá z nich pritom navrhla inú stratégiu, ako to chce dosiahnuť, informovala agentúra AP.



Premiér Boris Johnson avizoval, že ak je Konzervatívna strana vyhrá voľby, ktoré sa uskutočnia 12. decembra, dosiahne, že parlament ratifikuje rozvodovú dohodu s EÚ, ktorú vyrokoval, a Británia opustí EÚ najneskôr do 31. januára 2020.



Opozičná Labouristická strana zase vyhlásila, že do šiestich mesiacov by ukončila viac ako tri roky trvajúce obdobie neistoty, ktoré sa začalo rozhodnutím voličov, ktorí v referende v roku 2016 odhlasovali, že chcú, aby Británia vystúpila z EÚ. Labouristi sľubujú, že ak zvíťazia vo voľbách, do šiestich mesiacov predložia novú dohodu o brexite, ktorá zachová blízke vzťahy Británie s EÚ, a následne usporiadajú nové referendum o tom, či si Briti želajú za vyrokovaných podmienok odísť z EÚ, alebo v nej zotrvať. Líder labouristov Jeremy Corbyn sa nevyjadril, ktorú stranu by v referende podporil. Johnson ho v pondelok v otvorenom liste vyzval, aby jasne vysvetlil, aký je jeho skutočný plán. "Každý, kto sa chce stať premiérom, musí počúvať a hovoriť k celej krajine," povedal Corbyn v meste Harlow. Brexitová kríza sa musí podľa jeho slov vyriešiť, ale musí sa to uskutočniť demokratickými prostriedkami.



Proeurópsky orientovaná Liberálnodemokratická strana sa usiluje získať si voličov tým, že sľubuje, že úplne zastaví brexit. Ukončenie ekonomickej nestability v súvislosti s plánovaným odchodom Británie z EÚ by podľa nej posilnilo ekonomiku a umožnilo vláde použiť 50 miliárd libier na verejné služby.



Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v utorok vyhlásil, že doteraz sa nikomu ešte nepodarilo vysvetliť, aká je pridaná hodnota brexitu, napísala na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News. Odchod Británie z EÚ podľa neho predstavuje stratu pre obe strany. Varoval, že aj keď dôjde k ratifikácii dohody o brexite, nebude to ešte znamenať koniec, pretože následne sa musia začať rozhovory o budúcnosti vzťahov Spojeného kráľovstva s EÚ. Táto druhá fáza bude podľa neho "náročná", keďže k dispozícii je len "extrémne krátky" čas.