Politické strany v Chorvátsku rokujú o novej vládnej koalícii

Záhreb 18. apríla (TASR) - Politické strany v Chorvátsku sa vo štvrtok snažili zostaviť vládnu koalíciu po tom, čo najviac parlamentných kresiel v stredajších voľbách získala vládnuca konzervatívna strana Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) premiéra Andreja Plenkoviča. Strana HDZ však nezískala parlamentnú väčšinu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Podľa takmer celkových volebných výsledkov obsadila Plenkovičova strana 61 z celkového počtu 151 parlamentných kresiel. Stredoľavicová koalícia vedená Sociálnodemokratickou stranou (SDP) obsadila 42 kresiel. Tretí najvyšší počet hlasov získala strana Hnutie za vlasť (DP), ktorá obsadila 14 kresiel.



Ultrakonzervatívna strana a ľavicoví zelení získali 11 a 10 kresiel.



"Pokračujeme v rokovaní," skonštatoval vo štvrtok Plenkovič a na sociálnej sieti Facebook zverejnil, že už "čoskoro" bude známe, s kým jeho strana vytvorí parlamentnú väčšinu.



Strana SDP pod vedením Pedju Grbina má taktiež ambície na vytvorenie parlamentnej väčšiny, aj keď to pre nich bude ťažká úloha, dodáva AFP.



Analytici uvádzajú, že strana HDZ je v pohodlnej pozícii na to, aby vyjednala parlamentnú väčšinu, na ktorú potrebuje 76 poslaneckých kresiel, pričom práve pravica môže byť jej koaličným partnerom.



"Strana DP drží v rukách opraty, prvotné vyjednávanie bude aj napriek tomu ťažké a neisté," uviedol politický analytik Žarko Puhovski pre AFP.



Strana DP, ktorá je známa nacionalistickou a protimigračnou rétorikou, vo štvrtok uviedla, že by sa zamerala na "demografické uzdravenie, národnú bezpečnosť a zabezpečenie hraníc".



Strana Môžeme vyzvala strany z celého politického spektra, ktorých cieľom je zničiť korupciu, aby spojili sily a "odstavili HDZ od moci," udáva AFP.