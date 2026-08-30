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Politické strany v Líbyi podpísali dohodu o konaní volieb
Cieľom dohody je vyriešenie sporných otázok týkajúcich sa volebných zákonov a reformy volebnej komisie.
Autor TASR
Tripolis 30. augusta (TASR) — Zástupcovia súperiacich politických strán v Líbyi podpísali v nedeľu v sídle Podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL) v Tripolise dohodu o uskutočnení dlho odkladaných volieb v horizonte dvoch rokov. Cieľom dohody je vyriešenie sporných otázok týkajúcich sa volebných zákonov a reformy volebnej komisie. Informovali o tom agentúry Reuters a Anadolu Ajansi.
Politický proces na urovnanie viac ako desaťročie trvajúceho konfliktu v Líbyi je paralyzovaný od decembra 2021, keď sa pre spory o spôsobilosť hlavných kandidátov nekonali plánované voľby.
Dohoda nadväzuje na rokovania vo formáte 4+4, na ktorých sa zúčastnili dvaja zástupcovia každej zo štyroch hlavných líbyjských inštitúcií: Vlády národnej jednoty, Vysokej štátnej rady, Snemovne reprezentantov a líbyjskej armády.
Podľa Walída Láfího, ministra pre politické záležitostí vo Vláde národnej jednoty, by sa parlamentné a prezidentské voľby mali uskutočniť „v lehote nepresahujúcej 24 mesiacov“ pod jednotnou vládou a zjednotenými štátnymi inštitúciami.
Dohoda zároveň stanovuje, že ak Snemovňa reprezentantov a Vysoká štátna rada dohodu neschvália do jedného mesiaca, politickí aktéri sa pokúsia prijať ju na celonárodnej úrovni ako ústavný dokument s priamou podporou Bezpečnostnej rady OSN.
Abdal Hamíd Dubajba, premiér medzinárodne uznanej Vlády národnej jednoty sídliacej v Tripolise, označil podpis dohody za dôležitý krok, ktorý posilňuje cestu k voľbám.
„Naša vízia je jasná: rozhodnutie by malo byť v rukách líbyjského ľudu prostredníctvom volieb, ktoré ukončia súčasné rozdelenie krajiny a dodajú všetkým inštitúciám skutočnú legitimitu,“ povedal Dubajba.
Podpísanie dohody privítal aj Chalífa Haftar, vrchný veliteľ Líbyjskej národnej armády, ktorá kontroluje východnú časť a veľkú časť juhu Líbye a de facto pôsobí ako ozbrojená zložka Vlády národnej stability sídliacej de facto v Tobruku. Podľa neho ide o „pokrok v riešení otázok, ktoré zostávali celé roky nevyriešené a bránili odhodlaniu líbyjského ľudu posunúť sa smerom k usporiadaniu prezidentských a parlamentných volieb“.
Líbya sa zmieta v nestabilite od zvrhnutia diktátora Muamara Kaddáfího v roku 2011. Od roku 2014 je fakticky rozdelená medzi dve súperiace vlády - Vládu národnej jednoty na čele, ktorú podporuje Turecko, a Vládu národnej stability vedenú Usámom Hammádom, ktorú podporujú Rusko, Egypt a Spojené arabské emiráty.
Hoci líbyjskí politici opakovane vyzývajú na konanie volieb, mnohí Líbyjčania pochybujú o tom, že by ich naozaj chceli, keďže by mohli väčšinu z nich pripraviť o moc, konštatovala agentúra Reuters.
Politický proces na urovnanie viac ako desaťročie trvajúceho konfliktu v Líbyi je paralyzovaný od decembra 2021, keď sa pre spory o spôsobilosť hlavných kandidátov nekonali plánované voľby.
Dohoda nadväzuje na rokovania vo formáte 4+4, na ktorých sa zúčastnili dvaja zástupcovia každej zo štyroch hlavných líbyjských inštitúcií: Vlády národnej jednoty, Vysokej štátnej rady, Snemovne reprezentantov a líbyjskej armády.
Podľa Walída Láfího, ministra pre politické záležitostí vo Vláde národnej jednoty, by sa parlamentné a prezidentské voľby mali uskutočniť „v lehote nepresahujúcej 24 mesiacov“ pod jednotnou vládou a zjednotenými štátnymi inštitúciami.
Dohoda zároveň stanovuje, že ak Snemovňa reprezentantov a Vysoká štátna rada dohodu neschvália do jedného mesiaca, politickí aktéri sa pokúsia prijať ju na celonárodnej úrovni ako ústavný dokument s priamou podporou Bezpečnostnej rady OSN.
Abdal Hamíd Dubajba, premiér medzinárodne uznanej Vlády národnej jednoty sídliacej v Tripolise, označil podpis dohody za dôležitý krok, ktorý posilňuje cestu k voľbám.
„Naša vízia je jasná: rozhodnutie by malo byť v rukách líbyjského ľudu prostredníctvom volieb, ktoré ukončia súčasné rozdelenie krajiny a dodajú všetkým inštitúciám skutočnú legitimitu,“ povedal Dubajba.
Podpísanie dohody privítal aj Chalífa Haftar, vrchný veliteľ Líbyjskej národnej armády, ktorá kontroluje východnú časť a veľkú časť juhu Líbye a de facto pôsobí ako ozbrojená zložka Vlády národnej stability sídliacej de facto v Tobruku. Podľa neho ide o „pokrok v riešení otázok, ktoré zostávali celé roky nevyriešené a bránili odhodlaniu líbyjského ľudu posunúť sa smerom k usporiadaniu prezidentských a parlamentných volieb“.
Líbya sa zmieta v nestabilite od zvrhnutia diktátora Muamara Kaddáfího v roku 2011. Od roku 2014 je fakticky rozdelená medzi dve súperiace vlády - Vládu národnej jednoty na čele, ktorú podporuje Turecko, a Vládu národnej stability vedenú Usámom Hammádom, ktorú podporujú Rusko, Egypt a Spojené arabské emiráty.
Hoci líbyjskí politici opakovane vyzývajú na konanie volieb, mnohí Líbyjčania pochybujú o tom, že by ich naozaj chceli, keďže by mohli väčšinu z nich pripraviť o moc, konštatovala agentúra Reuters.