Politické strany v Británii začali kampaň pred decembrovými voľbami

Londýn 30. októbra (TASR) - Britské politické strany začali v stredu kampaň pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 12. decembra, informovala agentúra DPA. Ide o tretie voľby za obdobie posledných piatich rokov a volebnej kampani bude podľa DPA dominovať odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



"Posuňme našu krajinu vpred a splňme to, čo ľudia považujú za prvoradé," povedal premiér Boris Johnson.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok večer schválili konanie predčasných parlamentných volieb 12. decembra. Úspešné hlasovanie nasledovalo po mesiacoch patovej situácie v britskom parlamente v otázke brexitu, teda vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Johnson dlho trval na tom, že Británia musí EÚ opustiť 31. októbra s dohodou alebo bez nej. Britský parlament však v septembri schválil zákon, na základe ktorého musel premiér požiadať EÚ o odklad. Ten bol začiatkom tohto týždňa stanovený na 31. januára.



V prípade, že sa ratifikáciu dohody o podmienkach odchodu Británie podarí zavŕšiť pred spomínaným termínom, môže Británia opustiť Úniu aj skôr, a to v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ratifikácii.



Podľa posledných prieskumov by Johnsonovi konzervatívci mohli v decembrových voľbách získať najmenej 35 percent hlasov.



Parlamentné voľby sa v Británii naposledy uskutočnili v júni 2017, predtým to bol máj 2015. Občania v referende v júni 2016 zahlasovali za vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.



Bývalá premiérka Theresa Mayová vypísala voľby v roku 2017 s cieľom posilniť pozíciu svojej Konzervatívnej strany v súvislosti s rokovaniami o brexite. Konzervatívci však vo voľbách stratili väčšinu v Dolnej snemovni britského parlamentu. Mayovej nový kabinet sa preto musel spoliehať na podporu severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP).



Mayová odstúpila z postu líderky Konzervatívnej strany v júni 2019 po tom, ako sa jej opakovane nepodarilo presadiť dohodu o brexite v dolnej komore britského parlamentu. Vo funkcii premiérky zotrvala až do 24. júla, keď ju vystriedal Johnson.