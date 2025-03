Politickí lídri Grónska odsúdili Trumpovo správanie ako neprijateľné

Nuuk 15. marca (TASR) - Lídri všetkých politických strán v Grónsku v piatok spoločne odsúdili výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa o pripojenie tohto dánskeho autonómneho ostrova k Spojeným štátom. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"My - všetci lídri strán - nemôžeme akceptovať opakované vyhlásenia o anexii a kontrole nad Grónskom," uviedlo päť grónskych parlamentných politických strán v spoločnom vyhlásení na sociálnej sieti Facebook.



"My, ako lídri strán, považujeme toto správanie za neprijateľné voči priateľom a spojencom v obrannej aliancii," dodali po mimoriadnej schôdzke.



Ako ďalej zdôraznili, "Grónsko pokračuje v práci za Grónsko, ktorá už prebieha prostredníctvom diplomatických kanálov v súlade s medzinárodným právom a pravidlami", cituje AFP.



"Všetci stojíme za týmto úsilím a ostro odmietame pokusy o vytvorenie rozkolu," dodali.



Samotný Trump vo štvrtok na otázku reportérov v Bielom dome ohľadne obsadenia ostrova uviedol: "Myslím si, že sa to stane".



Končiaci grónsky premiér Múte Egede na to reagoval vyhlásením, že "už stačilo".



"Tentoraz musíme pritvrdiť v našom odmietaní Trumpa. Ľudia nás nemôžu naďalej nerešpektovať," napísal vo štvrtok na Facebooku, Egede, ktorý zostáva na čele Grónska do sformovania novej vlády po volebnej porážke jeho strany.



Na najnovšie Trumpove výroky reagoval v piatok odmietavo aj dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen s tým, že tento dánsky autonómny ostrov nemôže obsadiť žiadna iná krajina.



Trump od svojho návratu k moci tento rok zintenzívnil svoju snahu o získanie tohto územia, avšak v oveľa bojovnejšom tóne, píše AFP. USA podľa neho potrebujú Grónsko v záujme vlastnej bezpečnosti.



Z prieskumov vyplýva, že Grónčania síce podporujú nezávislosť od Dánska, no pripojenie k Washingtonu nechcú.