Politickí predstavitelia rokovali o budúcnosti obrannej stratégie EÚ
Predmetom rokovaní bolo aj to, ako by mala vyzerať dlhodobá stratégia bloku voči Rusku.
Autor TASR
Brusel 12. decembra (TASR) - Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius zvolal v Bruseli schôdzku skupiny politických predstaviteľov s cieľom diskutovať o budúcnosti obrannej stratégie EÚ. Išlo o utajené stretnutie a identitu jeho účastníkov zverejnili až neskôr. Bol medzi nimi aj slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda, informuje v piatok TASR podľa správy portálu Euroactiv.
Počas stredajšieho stretnutia sa predstavitelia zaoberali množstvom rozsiahlych obranných otázok ohľadne vytvorenia európskej obrannej únie, ako aj úlohy, ktoré by mali zohrávať kľúčové krajiny mimo EÚ, ako sú USA a Ukrajina. Predmetom rokovaní bolo aj to, ako by mala vyzerať dlhodobá stratégia bloku voči Rusku.
Až po tomto stretnutí Kubilius zverejnil zoznam tých, ktorí prijali jeho pozvanie na schôdzku, píše Euractiv. Skupinu tvorí 12 bývalých politických osobností – vrátane dvoch žien – ktoré geograficky pokrývajú celú Európu, pričom pochádzajú z krajín EÚ i mimo nej.
Okrem Dzurindu, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu predsedu think-tanku EĽS, teraz známeho ako Wilfried Martens Centre for European Studies, sa na schôdzke zúčastnili bývalý predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, bývalý predsedovia Európskeho parlamentu Pat Cox a Hans-Gert Pöttering, bývalý šéf Európskej rady Herman Van Rompuy, švédsky expremiér a bývalý minister zahraničných vecí Carl Bildt, taliansky expremiér Enrico Letta, ukrajinský expremiér Arsenij Jaceňuk, bývalá moldavská premiéra Natalia Gavrilitová, bývalá šéfka španielskej diplomacie Ana Palaciová, grécky exminister zahraničných vecí a aktuálne ambasádor EÚ pri OSN Stavros Lambrinidis a bývalý britský politik a šéf humanitárnej organizácie Medzinárodný záchranný výbor David Miliband.
