Politický vodca Hamasu pricestoval do Teheránu

Teherán 26. marca (TASR) - Politický vodca palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Ismáíl Haníja v utorok pricestoval do iránskej metropoly Teherán na rokovania s iránskymi predstaviteľmi. Podľa agentúry AFP o tom informovali miestne médiá, píše TASR.



K stretnutiu dochádza iba deň po tom, čo v pondelok Bezpečnostná rada OSN po prvýkrát od začiatku prebiehajúcej vojny v Pásme Gazy prijala rezolúciu, ktorá vyzýva na okamžité prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Spojené štáty - spojenec Izraela - sa hlasovania zdržali.



Haníja sa v Teheráne stretne s iránskym ministrom zahraničných vecí Hosejnom Amírom Abdollahjánom aj ďalšími nemenovanými vysokopostavenými predstaviteľmi, informovala iránska štátna agentúra IRNA.



Ide o druhú návštevu Iránu zo strany politického lídra Hamasu, odkedy komandá Teheránom podporovaného militantného hnutia bezprecedentným spôsobom zaútočili na Izrael vlani v októbri a zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov. Haníja sa naposledy začiatkom novembra v iránskej metropole stretol s iránskym najvyšším vodcom ajatolláhom Alím Chameneím.



Irán útok Hamasu na Izrael označil za "úspešný", ale odmietol akékoľvek priame zapojenie sa do neho. Teheránom podporované milície v Iraku, Libanone, Sýrii a Jemene odvtedy uskutočnili série útokov na izraelské a západné pozície.



Izraelské sily v odvete na vpád Hamasu na svoje územie spustili masívnu ofenzívu do Pásma Gazy, ktorá si podľa hnutím kontrolovaných úradov dosiaľ vyžiadala už vyše 32.000 obetí, pričom väčšinu z nich tvoria ženy a deti.



V pondelok prijatá rezolúcia BR OSN "požaduje okamžité prímerie" počas prebiehajúceho islamského posvätného mesiaca ramadán a vyzýva, aby prímerie viedlo k "trvalému a udržateľnému prímeriu". Zároveň požaduje, aby Hamas a ďalší militanti prepustili rukojemníkov unesených z Izraela po útoku zo 7. októbra 2023.



Hovorca iránskeho rezortu diplomacie označil rezolúcie za pozitívny, ale nedostatočný krok. Vyzval tiež na prijatie účinných opatrení na jej implementáciu a úplne a trvalé ukončenie útokov.



Izrael opakovane kritizoval BR OSN za predchádzajúce rezolúcie, ktoré osobitne neodsúdili Hamas. Rada bola v otázke vojny medzi Izraelom a Hamasom od vlaňajších útokov rozdelená a schválila len dve z ôsmich rezolúcií, ktoré sa týkali najmä humanitárnej pomoci.