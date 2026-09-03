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Politico: Biely dom odrádza firmy z USA od účasti na summite v Paríži
Francúzsky minister pre vysoké školstvo, výskum a vesmír Philippe Baptiste uviedol, že nevie posúdiť pravdivosť informácií portálu Politico.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Biely dom vyvíja tlak na americké vesmírne spoločnosti vrátane firmy SpaceX miliardára Elona Muska, aby sa nezúčastnili na budúcotýždňovom summite v Paríži, na ktorý ich pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Na základe článku portálu Politico o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Počas súkromného telefonátu predstaviteľ Bieleho domu údajne zástupcom spoločností SpaceX, Stoke Space, K2 Space a Astra povedal, že účasť na dvojdňovom summite by mohla byť vnímaná ako „tichá podpora politických postojov Európskej únie“. Politico sa odvoláva na tri anonymné zdroje oboznámené s obsahom rozhovoru.
Tieto zdroje uviedli, že predstaviteľ Úradu Bieleho domu pre vedu a technologickú politiku zdôraznil, že rozhodnutie o účasti zostáva na samotných firmách. Zároveň však kritizoval Francúzsko za to, že summit nekoordinovalo so Spojenými štátmi, obvinil ho z „protisúťažných praktík“ a tvrdil, že program podujatia nezohľadňuje americký pohľad ani dostatočne nevyzdvihuje prínos amerického vesmírneho priemyslu.
Biely dom zatiaľ na žiadosť AFP o komentár nereagoval.
Francúzsky minister pre vysoké školstvo, výskum a vesmír Philippe Baptiste uviedol, že nevie posúdiť pravdivosť informácií portálu Politico. Na sociálnej sieti X však zdôraznil, že Spojené štáty sú na summite vítané.
„Chcem to povedať jasne: Amerika je nielen vítaná, ale chceme, aby ste tam boli,“ napísal Baptiste. Dodal, že pozvanie platí pre americké spoločnosti, vedcov, agentúry Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA), ako aj pre administratívu prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň uviedol, že na príprave podujatia spolupracuje s riaditeľom Úradu Bieleho domu pre vedu a technologickú politiku Michaelom Kratsiosom.
Summit, ktorému spoločne predsedajú Francúzsko a Nemecko, sa uskutoční v parížskom paláci Grand Palais. Očakáva sa účasť predstaviteľov približne 120 krajín, ktorí budú rokovať o výzvach spojených s využívaním vesmíru.
Počas súkromného telefonátu predstaviteľ Bieleho domu údajne zástupcom spoločností SpaceX, Stoke Space, K2 Space a Astra povedal, že účasť na dvojdňovom summite by mohla byť vnímaná ako „tichá podpora politických postojov Európskej únie“. Politico sa odvoláva na tri anonymné zdroje oboznámené s obsahom rozhovoru.
Tieto zdroje uviedli, že predstaviteľ Úradu Bieleho domu pre vedu a technologickú politiku zdôraznil, že rozhodnutie o účasti zostáva na samotných firmách. Zároveň však kritizoval Francúzsko za to, že summit nekoordinovalo so Spojenými štátmi, obvinil ho z „protisúťažných praktík“ a tvrdil, že program podujatia nezohľadňuje americký pohľad ani dostatočne nevyzdvihuje prínos amerického vesmírneho priemyslu.
Biely dom zatiaľ na žiadosť AFP o komentár nereagoval.
Francúzsky minister pre vysoké školstvo, výskum a vesmír Philippe Baptiste uviedol, že nevie posúdiť pravdivosť informácií portálu Politico. Na sociálnej sieti X však zdôraznil, že Spojené štáty sú na summite vítané.
„Chcem to povedať jasne: Amerika je nielen vítaná, ale chceme, aby ste tam boli,“ napísal Baptiste. Dodal, že pozvanie platí pre americké spoločnosti, vedcov, agentúry Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA), ako aj pre administratívu prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň uviedol, že na príprave podujatia spolupracuje s riaditeľom Úradu Bieleho domu pre vedu a technologickú politiku Michaelom Kratsiosom.
Summit, ktorému spoločne predsedajú Francúzsko a Nemecko, sa uskutoční v parížskom paláci Grand Palais. Očakáva sa účasť predstaviteľov približne 120 krajín, ktorí budú rokovať o výzvach spojených s využívaním vesmíru.