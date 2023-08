Politico: Breton pracuje na svojich šanciach stať sa šéfom eurokomisie

Brusel 2. augusta (TASR) - Eurokomisár pre vnútorný trh a priemysel Thierry Breton, ktorý zastupuje politickú rodinu európskych liberálov a centristov, má záujem o funkciu predsedu Európskej komisie (EK). V stredu to napísal týždenník Politico, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Breton vlani v rozhovore pre Politico o sebe ako o šéfovi eurokomisie hovoril položartom ako o "pláne B". Týždenník však upozornil, že Breton medzitým potichu "manévroval" a pracoval na posilnení svojich šancí stať sa šéfom exekutívy EÚ. Podarilo sa mu získať značný vplyv a moc v Berlaymonte, sídle eurokomisie, a presadzoval svoj vplyv vo všetkom – od spoločného nákupu proticovidových vakcín, cez presadzovanie digitálnych pravidiel EÚ, až po tohoročné snahy o spoločné obranné akvizície a nákupy delostreleckých granátov pre Ukrajinu a doplnenie vyprázdnených európskych vojenských skladov.



Jeho súčasná práca – dohľad nad fungovaním jednotného trhu 27-člennej Únie – je jedným z najdôležitejších portfólií v EK.



Politico upozorňuje, že Breton dokázal v eurokomisii víťaziť v politických sporoch a získal na svoju stranu aj dostatok eurokomisárov, aby zabránil vymenovaniu americkej ekonómky Fiony Scottovej Mortonovej do kľúčovej pozície v Generálnom riaditeľstve pre konkurencieschopnosť. Má tiež pod kontrolou tri dôležité generálne riaditeľstvá – pre priemysel, obranu a digitálnu politiku. Dobré meno si získal tým, že podporuje európske firmy ako "priemyselných šampiónov" a nebránil štátnej pomoci pre súkromné spoločnosti.



Podľa Politico sa Breton zaujíma o to, ako si získať podporu veľkých politických skupín. Bez podpory lídrov z Európskej ľudovej strany a Strany európskych socialistov – dvoch najväčších politických rodín v EÚ – liberál Breton funkciu šéfa eurokomisie ťažko získa. Potreboval by podporu všetkých európskych lídrov a aj potvrdenie europarlamentu. Situácia by bola iná, ak by sa európski liberáli na budúci rok stali jasným víťazom volieb do Európskeho parlamentu. To sa však nestalo ešte ani raz v histórii EÚ.



V rodine európskych liberálov to má Breton istejšie, lebo dánska eurokomisárka Margrethe Vestagerová má záujem o post riaditeľky Európskej investičnej banky (EIB).



Bretonove šance nepriamo podporuje aj nerozhodnosť terajšej šéfky EK Ursuly von der Leyenovej. Tá sa zatiaľ otvorene nevyjadrila, či v mene európskych ľudovcov bude na rok obhajovať svoju pozíciu. Živí tým špekulácie, že by mala radšej záujem stať sa generálnou tajomníčkou NATO.



Politico ďalej píše, že vyhliadky, že sa Breton stane novým šéfom EK znepokojujú niektoré menšie členské krajiny EÚ. Tie sa obávajú, že Francúzsko sa v eurobloku stane príliš dominantné. A nepáči sa to ani Washingtonu, lebo Breton nie je takým transatlantickým nadšencom ako von der Leyenová a zaujíma tvrdý postoj voči veľkým americkým digitálnym firmám.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)