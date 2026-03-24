Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Politico: Britský kráľ Karol III. navštívi USA, vystúpi v Kongrese

Na snímke britský kráľ Karol III. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington/Londýn - Britský kráľ Karol III. v posledný aprílový týždeň absolvuje prvú štátnu návštevu Spojených štátov a vystúpi s prejavom na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu USA. V utorok o tom informoval portál Politico s odvolaním sa na dva zdroje, píše TASR.

Britský panovník vystúpi v Kongrese prvýkrát od roku 1991. Vtedy Karolova matka kráľovná Alžbeta II. ako prvá britská hlava štátu vystúpila v americkom legislatívnom zbore.

Karol III. do USA odcestuje niekoľko mesiacov po druhej štátnej návšteve Donalda Trumpa v Británii. Londýn v januári navštívil aj predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson v rámci osláv 250. výročia založenia Spojených štátov a ako prvý predseda americkej Snemovne reprezentantov vystúpil v britskom parlamente.

Politico pripomína, že k návšteve Karola III. dôjde k čase, keď Trump naďalej vyvíja tlak na britského premiéra Keira Starmera, aby Spojeným štátom poskytol pomoc vo vojne s Iránom. Predseda britskej vlády sa od konfliktu dištancuje.
