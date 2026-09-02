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Politico: Chaos v Ceute pokračuje
Podľa španielskych a európskych predstaviteľov prišlo do Ceuty koncom júla nelegálne 72.000 ľudí z Maroka, no väčšina z nich už z exklávy odišla.
Autor TASR
Ceuta 2. septembra (TASR) - Španielska polícia sa v pondelok varovnou streľbou do vzduchu snažila vyhnať niekoľko tisíc mladých mužov z tábora na parkovisku vedľa nemocnice v exkláve Ceuta. Policajný zásah a chaos na mieste diania sú v rozpore so skoršími uisteniami premiéra Pedra Sáncheza, že kríza s migrantami sa v meste už z väčšej časti skončila. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy portálu Politico.
Podľa španielskych a európskych predstaviteľov prišlo do Ceuty koncom júla nelegálne 72.000 ľudí z Maroka, no väčšina z nich už z exklávy odišla. Po pondelkovom zásahu polície Sánchez pripustil, že 5000 imigrantov sa stále nachádza na španielskom území. Tento počet však spochybňujú mnohé úrady vrátane starostu Ceuty Juana Jesúsa Vivasa, podľa ktorého ich je približne 10.000. Vyššie počty potvrdzuje aj polícia, uvádzajú novinári mediálnej spoločnosti Axel Springer.
Medzi migrantmi je približne 1200 maloletých bez sprievodu, ktorí budú v najbližších týždňoch prepravení do prijímacích centier na Pyrenejskom polostrove, uviedol v pondelok Sánchez. Tiež sa zaviazal, že vláda vyrieši spor „dôstojne“ a v súlade so zákonom. V exkláve medzitým dochádza k násilným stretom domáceho obyvateľstva, migrantov a úradov, uvádza Politico.
Hovorca Španielskej policajnej únie (CEP) vyhlásil, že kriminalita v exkláve sa od 30. júla zvýšila osemnásobne, no neposkytol k tomu žiadne dôkazy. Španielske ministerstvo vnútra odmietlo potvrdiť či vyvrátiť vyjadrenie s odôvodnením, že zatiaľ nedostalo najnovšie štatistiky kriminality. Generálna prokurátorka Teresa Peramatová počas návštevy oblasti napriek tomu potvrdila, že miestne orgány zaznamenali za posledný mesiac nárast počtu násilných útokov a trestných činov spáchaných na súkromnom majetku.
Sánchezova vláda v utorok predstavila stimulačný balík v hodnote 309 miliónov eur na posilnenie bezpečnostnej infraštruktúry a verejných služieb Ceuty, pomoc miestnym podnikom a humanitárnu podporu pre migrantov. „Sme si vedomí naliehavej potreby konať v snahe obnoviť pokoj a dôveru, ktorú podniky a obyvatelia Ceuty potrebujú,“ povedal podpredseda vlády a minister hospodárstva Carlos Cuerpo.
Viacerí poslanci kritizujú vládu a hovoria o „zanedbávaní“ faktorov, ktoré prispeli ku kríze, a tiež o „nečinnosti“ v rámci obnovy zvyčajného stavu exklávy, napísalo Politico.
Podľa španielskych a európskych predstaviteľov prišlo do Ceuty koncom júla nelegálne 72.000 ľudí z Maroka, no väčšina z nich už z exklávy odišla. Po pondelkovom zásahu polície Sánchez pripustil, že 5000 imigrantov sa stále nachádza na španielskom území. Tento počet však spochybňujú mnohé úrady vrátane starostu Ceuty Juana Jesúsa Vivasa, podľa ktorého ich je približne 10.000. Vyššie počty potvrdzuje aj polícia, uvádzajú novinári mediálnej spoločnosti Axel Springer.
Medzi migrantmi je približne 1200 maloletých bez sprievodu, ktorí budú v najbližších týždňoch prepravení do prijímacích centier na Pyrenejskom polostrove, uviedol v pondelok Sánchez. Tiež sa zaviazal, že vláda vyrieši spor „dôstojne“ a v súlade so zákonom. V exkláve medzitým dochádza k násilným stretom domáceho obyvateľstva, migrantov a úradov, uvádza Politico.
Hovorca Španielskej policajnej únie (CEP) vyhlásil, že kriminalita v exkláve sa od 30. júla zvýšila osemnásobne, no neposkytol k tomu žiadne dôkazy. Španielske ministerstvo vnútra odmietlo potvrdiť či vyvrátiť vyjadrenie s odôvodnením, že zatiaľ nedostalo najnovšie štatistiky kriminality. Generálna prokurátorka Teresa Peramatová počas návštevy oblasti napriek tomu potvrdila, že miestne orgány zaznamenali za posledný mesiac nárast počtu násilných útokov a trestných činov spáchaných na súkromnom majetku.
Sánchezova vláda v utorok predstavila stimulačný balík v hodnote 309 miliónov eur na posilnenie bezpečnostnej infraštruktúry a verejných služieb Ceuty, pomoc miestnym podnikom a humanitárnu podporu pre migrantov. „Sme si vedomí naliehavej potreby konať v snahe obnoviť pokoj a dôveru, ktorú podniky a obyvatelia Ceuty potrebujú,“ povedal podpredseda vlády a minister hospodárstva Carlos Cuerpo.
Viacerí poslanci kritizujú vládu a hovoria o „zanedbávaní“ faktorov, ktoré prispeli ku kríze, a tiež o „nečinnosti“ v rámci obnovy zvyčajného stavu exklávy, napísalo Politico.