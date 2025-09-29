< sekcia Zahraničie
Politico: Costa sa usiluje o zjednodušenie prístupového procesu do EÚ
Costa sa snaží získať podporu členských krajín pre zjednodušenie postupu prijímania nových členov a prelomenie patovej situácie, ktorá blokuje členstvo Ukrajiny a Moldavska.
Autor TASR
Brusel 29. septembra (TASR) - Lídri Európskej únie budú na stredajšom neformálnom summite v Kodani zrejme diskutovať aj o úpravách pravidiel pre prístupové procesy kandidátskych krajín. Predseda Európskej rady António Costa sa napriek odporu Maďarska usiluje o posun v procese vstupu Ukrajiny do EÚ, napísal v pondelok portál Politico, informuje TASR.
Costa sa snaží získať podporu členských krajín pre zjednodušenie postupu prijímania nových členov a prelomenie patovej situácie, ktorá blokuje členstvo Ukrajiny a Moldavska. Pre Politico to uviedlo päť diplomatov a predstaviteľov z EÚ.
Najnovšie snahy predsedu Európskej rady sú pokusom obísť maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý využíva právo veta, aby zabránil Ukrajine v prístupe do Únie. Podľa platných pravidiel musí všetkých 27 členských krajín EÚ schváliť každú fázu prístupového procesu.
Moldavsko ako kandidátska krajina na členstvo v EÚ je v procese pristúpenia spárované s Kyjevom a ak bude táto patová situácia pretrvávať, nepokročí ďalej.
Costa navrhuje, aby sa rokovacie „klastre“ (skupina tematicky rozdelených prístupových kapitol, pozn. TASR) mohli otvárať s podporou kvalifikovanej väčšiny štátov, hoci na ich uzavretie by naďalej bol potrebný jednomyseľný súhlas. Tento model by umožnil Ukrajine a Moldavsku začať reformy a preukazovať pokrok aj v prípade nesúhlasu jednej či dvoch krajín, uviedol zdroj.
Šéf Európskej rady o tomto zámere údajne rokoval priamo s viacerými lídrami počas svojej cesty po hlavných mestách štátov EÚ i na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
„Rozšírenie je pre predsedu Európskej rady dôležitou prioritou,“ uviedol jeden z predstaviteľov pod podmienkou anonymity. „Považuje ho za najdôležitejšiu geopolitickú investíciu, ktorú môže EÚ urobiť. Preto sa domnieva, že je dôležité pokračovať v diskusii o spôsoboch, ako zabezpečiť, aby sa reformné úsilie Ukrajiny premenilo na konkrétne kroky,“ doplnil.
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová navštívi v pondelok Ukrajinu. Pred cestou vyhlásila, že Kyjev ani EÚ si nemôžu dovoliť spomaliť reformné úsilie a teraz je čas na jeho urýchlenie.
Ukrajina požiadala o členstvo v Európskej únii 28. februára 2022, krátko po začiatku ruskej invázie. Európska rada jej udelila štatút kandidátskej krajiny o takmer štyri mesiace neskôr.
Prístupové rokovania s Ukrajinou sa formálne začali v júni 2024. Následne sa začal takzvaný skríning, teda posudzovanie súladu ukrajinskej legislatívy s normami EÚ, po ktorom majú začať samotné rokovania o jednotlivých kapitolách. „Všetky klastre boli skontrolované v rekordnom čase. Ukrajina splnila svoje záväzky. Ukrajina je pripravená na ďalší krok,“ dodala Kosová.
