Európska únia nemá na Taliban výraznejšie ekonomické páky

Brusel 17. augusta (TASR) - Z ekonomického hľadiska má Európska únia len slabé páky na zasahovanie proti režimu Talibanu v Afganistane, upozornil v utorok týždenník Politico na svojej webovej stránke.



EÚ sa na celkovom obchodnom obrate s Afganistanom podieľa iba 1,9 percentami, pretože táto stredoázijská krajina sa v rámci svojich hospodárskych vzťahov obracia skôr na východ, na krajiny ako Pakistan, Irán, Čína a India.



Afganistan vďaka predošlej civilnej vláde podporovanej medzinárodným spoločenstvom ťaží zo systému preferenčného zaobchádzania Európskej únie s najmenej rozvinutými krajinami, známeho ako "Všetko okrem zbraní" (Everything but Arms, EBA). To znamená, že afganskí obchodníci majú prístup na jednotný trh EÚ bez zavádzania ciel pre 75,9 percenta svojich tovarov.



Podľa Politico schému EBA v súčasnosti využíva približne 30 percent afganských vývozov do EÚ. A ak by Brusel túto schému obmedzil – v rámci svojich budúcich rokovaní s Talibanom –, pravdepodobne by tento krok mal iba malý vplyv na celkové hospodárske smerovanie Afganistanu.



Únia má väčší vyjednávací priestor pri financovaní rozvojových programov pre Afganistan. EÚ poskytla tejto krajine "veľkorysú" finančnú pomoc vo výške 1,4 miliardy eur na rozvojové projekty v období rokov 2014–2020. Politico upozornil, že Únia by rovnako ako v prípade Bieloruska, ktorého režim porušuje ľudské práva a zásady demokracie, mohla prerušiť všetku priamu pomoc subjektom spojeným s novým vládnym režimom v Kábule.



Svetová banka považuje Afganistan za ekonomiku s nízkymi príjmami. Podľa údajov z roku 2019 boli príjmy na obyvateľa vo výške 540 dolárov. Dovoz na európsky trh z Afganistanu vďaka preferenčnej schéme predstavoval v roku 2019 približne 16 miliónov eur, čo bol dvojnásobok preferenčného dovozu v roku 2018.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)