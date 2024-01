Politico: Europoslanci sa pripravujú na frontálny útok proti Orbánovi

Budapešť/Brusel 15. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu sa pripravujú na frontálny útok proti predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi, keďže jeho krajina naďalej blokuje reformu rozpočtu Európskej únie vrátane pomoci vo výške 50 miliárd eur pre Ukrajinu. S odvolaním sa na týždenník Politico na to v pondelok upozornilo niekoľko maďarských médií, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V stredu budú poslanci diskutovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom o tom, prečo Komisia rozmrazila finančné prostriedky pre Maďarsko. Stalo sa to aj napriek postoju viacerých predstaviteľov EÚ, že v súvislosti s Budapešťou existujú obavy týkajúce sa otázok stavu korupcie a právneho štátu, píše Politico.



Fínsky kresťanskodemokratický poslanec EP Petri Sarvamaa nedávno spustil podpisovú akciu, ktorej cieľom je pozastavenie hlasovacieho práva Maďarska v Rade Európskej únie. Sarvamaa tento krok zdôvodnil nečinnosťou členských štátov.



Podľa Politica uvedenú petíciu podpísalo už 120 poslancov europarlamentu. Je však nepravdepodobné, že Maďarsko bude zbavené hlasovacieho práva, pretože 26 členských štátov by muselo jednomyseľne vyhlásiť, že Maďarsko "vážne a trvalo" porušuje základné hodnoty EÚ.



Viacerí lídri EÚ podľa Politica nepodporujú úplnú ostrakizáciu Orbána v Európskej rade – aj keď si myslia, že jeho "neliberálna demokracia" je v rozpore s princípmi Únie a podľa viacerých z nich by jeho opakované vetá mohli podkopať EÚ zvnútra.