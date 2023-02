Politico: Ľudovcom sa nepáčia Berlusconiho sympatie k Putinovi

Brusel 14. februára (TASR) - Taliansky expremiér a šéf stredopravicovej strany Forza Italia Silvio Berlusconi sa pre svoje vyjadrenia o Ukrajine a ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi stáva terčom kritiky v Európskej ľudovej strane (EPP), ktorá je najväčšou európskou politickou rodinou. Napísal to týždenník Politico, na ktorý odkazuje spravodajca TASR v Bruseli.



Berlusconi pred novinármi cez víkend vyhlásil, že keby bol on predsedom vlády, nestretol by sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zároveň ho obvinil, že útokmi na dve "autonómne republiky" v Donbase prispel k rozpútaniu vojny na Ukrajine. Okrem toho vyzval Spojené štáty, aby zastavili vojenskú pomoc Kyjevu.



V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu RAI v septembri 2022 Berlusconi povedal, že cieľom ruského útoku bolo dosadiť do Kyjeva "slušných ľudí". Bývalý taliansky premiér sa netají blízkym vzťahom s Putinom.



Najnovšie vyhlásenie talianskeho expremiéra vyvolalo nevôľu nielen v Ríme, ale aj v Bruseli. Talianska premiérka Giorgia Meloniová dala jasne najavo, že s jeho slovami nesúhlasí, a zdôraznila, že podporuje Ukrajinu. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani, ktorý je tiež členom Forza Italia, v pondelok povedal, že táto strana bola "vždy za nezávislosť Ukrajiny, a to na strane Európy, NATO a Západu".



Hovorkyňa maltskej predsedníčky Európskeho parlamentu (EP) Roberty Metsolovej, ktorá je z rodiny EPP, podobne ako Forza Italia, medzitým vyhlásila, že šéfka europarlamentu nezdieľa Berlusconiho názor.



Politico upozornil, že k situácii sa nevyjadril šéf EPP, nemecký europoslanec Manfred Weber, ktorý podporuje snahy EÚ a Západu pomáhať Ukrajine. Nemlčali však ďalší europoslanci z radov ľudovcov.



Poslankyňa Rasa Juknevičiené, podpredsedníčka Podvýboru EP pre obranu a bývalá litovská ministerka obrany, upozornila, že Berlusconiho opakované vyjadrenia podpory Rusku a útoky proti ukrajinskej vláde idú proti oficiálnej línii EPP, ktorá aktívne podporuje Ukrajinu na všetkých frontoch. "Myslím si, že Berlusconi je minulosť, nie budúcnosť Talianska a strany Forza Italia," uviedla.



Estónsky europoslanec Riho Terras bol ešte otvorenejší. Na svojom účte na Twitteri uviedol, že ide o "táraniny starca, ktorý by mal odísť do dôchodku". Nie je vraj schopný pochopiť "základné fakty o ruskej vojne a genocíde proti ukrajinskému ľudu". Podľa Terrasa je Berlusconi buď senilný, alebo skorumpovaný Putinom.