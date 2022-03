Politico: Exkancelár Schröder má s Putinom hovoriť o Ukrajine

Berlín/Moskva 10. marca (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, známy svojím blízkym vzťahom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, odcestoval do Moskvy, kde sa má stretnúť so šéfom Kremľa v rámci úsilia o sprostredkovanie mierového riešenia vojny na Ukrajine. Vo štvrtok o tom s odvolaním na "zdroje oboznámené s touto záležitosťou" informoval portál Politico.



Nemecká vláda však o Schröderovom údajnom stretnutí s Putinom v Moskve nemá nijaké informácie. Ako sa dozvedela agentúra DPA vo štvrtok z vládnych kruhov, kancelár Olaf Scholz a jeho kabinet neboli o takejto ceste niekdajšieho sociálnodemokratického šéfa nemeckej vlády vopred informovaní.



Do Moskvy Schröder podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva Politico, odcestoval po tom, čo viedol v Istanbule rozhovory s ukrajinským politikom, ktorý je členom delegácie zúčastňujúcej sa na mierových rokovaniach s Ruskom. "Ukrajina chcela vidieť, či by Schröder dokázal sprostredkovať dialóg s Putinom," uviedol nemenovaný zdroj.



Schröder, ktorý bol pri moci v rokoch 1998 až 2005, sa dostal v Nemecku i v zahraničí pod paľbu kritiky po tom, čo po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu odmietol prerušenie úzkych väzieb na Moskvu. Ruskú inváziu síce kritizoval ako neoprávnenú, vyzval však na pokračovanie dialógu s Moskvou.



Aj po napadnutí Ukrajiny však zostal vo funkcii predsedu predstavenstva ruského štátneho ropného gigantu Rosnefť, ako aj na poste člena predstavenstva ruského štátneho energetického gigantu Gazprom. V reakcii na jeho postoj podalo výpoveď viacero zamestnancov jeho úradu.



Minulý týždeň naznačil možnosť, že mediátorom medzi Moskvou a Kyjevom by sa mohol stať práve Schröder, ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk.