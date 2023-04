Politico: Francúzski poslanci sú stále cieľom ruských špiónov

Paríž 28. apríla (TASR) - Francúzski politici sú stále ústredným cieľom ruských špionážnych snáh, a to napriek zásahom proti ruským špionážnym operáciám vo Francúzsku po začiatku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy portálu Politico.



Francúzske spravodajské služby zaznamenali v uplynulých mesiacoch snahy ruských špiónov nadviazať kontakt s francúzskymi zákonodarcami. Francúzska vnútorná spravodajská služba DGSI sa preto medzi členmi francúzskeho parlamentu snaží šíriť povedomie o rizikách zásahov zo zahraničia, vyplýva z prepisov parlamentných vypočúvaní zverejnených vo štvrtok.



Šéf DGSI podľa týchto dokumentov varoval vo februári francúzskych politikov, že Rusko je najaktívnejšou zahraničnou mocnosťou s desiatkami agentov, ktorí využívajú diplomatické krytie, aby sa infiltrovali do tamojšieho politického systému.



Parlamentná komisia vyšetruje zásahy zo zahraničia od decembra. Vytvorenie tejto komisie bolo iniciované vlani francúzskou pravicovou stranou Národné združenie (RN).



Zverejnené vypočúvania poskytujú náhľad do ruských špionážnych operácií vo Francúzsku. Píše sa v nich napríklad o tom, ako sa ruský agent s použitím brazílskeho pasu snažil infiltrovať do Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu.



"Sme v pravidelnom kontakte s francúzskymi poslancami, aby sme zvýšili povedomie, a ak je to nutné, povedali im, s kým sú v kontakte," uviedol šéf DGSI Nicolas Lerner.



Podľa neho od začiatku vojny na Ukrajine výrazne klesol počet ruských špiónov vo Francúzsku. Poukázal pritom na najväčšiu kontrašpionážnu operáciu za celé desaťročia, ktorá prednedávnom vyústila okrem iného do vyhostenie 35 ruských diplomatov.



Lerner síce nešpecifikoval rozsah ani podstatu ruských špionážnych operácií zameraných na členov francúzskeho parlamentu, uviedol však, že jeho úrad podnikol proti takýmto operáciám už viacero krokov.