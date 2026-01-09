Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Politico: Francúzsko pre Trumpove narodeniny preložilo summit G7

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre magazín Politico to potvrdili dva zdroje oboznámené s plánovaním summitu.

Autor TASR
Paríž 9. januára (TASR) - Francúzsko preložilo termín summitu štátov skupiny G7, aby sa vyhlo kolízii so zápasom MMA (zmiešané bojové umenia) pod hlavičkou organizácie UFC v Bielom dome na 80. narodeniny prezidenta Donalda Trumpa. Pre magazín Politico to potvrdili dva zdroje oboznámené s plánovaním summitu, píše TASR.

Francúzsko pôvodne oznámilo, že summit sa uskutoční od 14. do 16. júna v Évian-les-Bains pri Ženevskom jazere. Trump svoje jubilejné 80. narodeniny oslavuje 14. júna a pri tejto príležitosti plánuje v Bielom dome usporiadať „veľký UFC zápas“ pre 5000 divákov.

Summit G7 bol preto posunutý o jeden deň neskôr na 15. až 17. júna. Kancelária prezidenta Emmanuela Macrona odmietla potvrdiť, či zmena súvisí so zápasom v zmiešanom bojovom umení a uviedla len, že je to „výsledkom konzultácií s partnermi v G7“.
