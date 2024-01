Politico: Herzog tvrdí, že vyhostenie Palestínčanov nie je v pláne

Jeruzalem 8. januára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu vyhlásil, že vyhostenie Palestínčanov nie je oficiálnou politikou vlády, hoci niektorí členovia kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua na to vyzývajú. TASR informáciu prevzala zo spravodajského webového portálu Politico.



"Hovorím otvorene, oficiálne a jednoznačne, že toto nie je izraelský postoj," povedal Herzog počas rozhovoru v relácii "Meet the Press" na americkej televíznej stanici NBC. "Minister môže hovoriť, čo chce. Nemusí sa mi to páčiť, ale toto je izraelská politika," povedal Herzog moderátorke Kristen Welkerovej.



Mesiac po vpáde militantov z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas do Izraela, čo viedlo k izraelskej invázii do Pásma Gazy, celkový počet obetí na oboch stranách presiahol 24.000, z toho väčšina v Pásme Gazy. Aj keď tam boje ustávajú, nie je jasné, aká bude budúcnosť Pásma Gazy ani samotného Izraela. Niektorí členovia izraelskej vlády navrhli, aby súčasťou riešenia bol odsun veľkej časti palestínskeho obyvateľstva z Pásma Gazy.



Spojené štáty uviedli, že táto myšlienka je neprijateľná. "Spojené štáty odmietajú nedávne vyhlásenia izraelských ministrov Becalela Smotriča a Itamara Ben Gviru, ktorí obhajujú presídlenie Palestínčanov mimo Pásma Gazy. Táto rétorika je poburujúca a nezodpovedná," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA.



Herzog v nedeľu uviedol, že svet by mal mať na pamäti, čím si Izrael v uplynulých mesiacoch prešiel, a spomenul rukojemníkov, z ktorých viac ako 100 je stále zadržiavaných.



"Mali by sme však pamätať na národnú psychiku. Už tri mesiace máme hlbokú traumu. Videli sme veľa agónie, bolesti a smútku," povedal Herzog. "Náš národ smúti, je znepokojený, trápi sa a my robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme týchto rukojemníkov priviedli späť," zakončil izraelský prezident.