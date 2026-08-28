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Politico: Indický premiér Módi zrejme príde na decembrový summit EÚ
Módího návšteva zatiaľ nebola oficiálne potvrdená a plány sa môžu zmeniť.
Autor TASR
Brusel 28. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí sa plánuje v decembri zúčastniť na summite lídrov členských krajín Európskej únie v Bruseli. Jeho návšteva by mohla byť príležitosťou na podpis prelomovej obchodnej dohody medzi EÚ a Indiou. Pre portál Politico to v piatok uviedli dvaja predstavitelia oboznámení s rokovaniami, informuje TASR.
EÚ a India v januári po takmer 20 rokoch prerušovaných rokovaní uzavreli rozhovory o historickej dohode o voľnom obchode, ktorú predstavitelia oboch strán označili za „matku všetkých dohôd“. Podpísali tiež partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany.
Summit v Bruseli 17. a 18. decembra bude posledným plánovaným zasadnutím Európskej rady v tomto roku. Módího návšteva zatiaľ nebola oficiálne potvrdená a plány sa môžu zmeniť, upozornilo Politico.
Obchodná dohoda, ktorá otvorí trhy zahŕňajúce dve miliardy ľudí a predstavujúce viac než pätinu svetového HDP, zatiaľ nebola podpísaná. Podpis je posledným krokom pred jej úplnou ratifikáciou.
Módího návšteva by tak mohla vytvoriť priestor na podpis dohody. Členské štáty EÚ jej však zatiaľ nedali súhlas.
EÚ a India v januári po takmer 20 rokoch prerušovaných rokovaní uzavreli rozhovory o historickej dohode o voľnom obchode, ktorú predstavitelia oboch strán označili za „matku všetkých dohôd“. Podpísali tiež partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany.
Summit v Bruseli 17. a 18. decembra bude posledným plánovaným zasadnutím Európskej rady v tomto roku. Módího návšteva zatiaľ nebola oficiálne potvrdená a plány sa môžu zmeniť, upozornilo Politico.
Obchodná dohoda, ktorá otvorí trhy zahŕňajúce dve miliardy ľudí a predstavujúce viac než pätinu svetového HDP, zatiaľ nebola podpísaná. Podpis je posledným krokom pred jej úplnou ratifikáciou.
Módího návšteva by tak mohla vytvoriť priestor na podpis dohody. Členské štáty EÚ jej však zatiaľ nedali súhlas.