Politico: Krajná pravica narastie, spájanie však bude zložité

Brusel 30. mája (TASR) - Europoslancov z krajne pravicových strán bude v Európskom parlamente (EP) po budúcotýždňových voľbách viac ako poslancov zo stredopravicovej Európskej ľudovej strany (EPP) predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej. Vyplýva to z prieskumov verejnej mienky. Je však nepravdepodobné, že by sa rozdrobené extrémistické sily spojili do jedného politického bloku, informuje TASR podľa štvrtkového článku portálu Politico.



EPP bude mať podľa prognózy portálu v nasledujúcom funkčnom období EP opäť najviac kresiel pretože silnejúce krajne pravicové strany sa nebudú schopné zjednotiť. Odráža to však posun Európy doprava, čo zmení politickú tvár budúceho EP, píše Politico.



Ak by sa voľby konali tento týždeň, EPP by získala 170 mandátov. Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Identita a demokracia (ID) ako dve hlavné pravicové zoskupenia sú na ceste k celkovému počtu 144 kresiel.



V europarlamente budú však pravdepodobne aj krajne pravicoví politici, ktorí nie sú súčasťou spomínaných frakcií - napríklad poslanci z Alternatíva pre Nemecko, ktorú minulý týždeň ID vylúčila zo svojej politickej skupiny či maďarského Fideszu a poľskej Konfederácie. Celkový počet takto orientovaných europoslancov by podľa prognózy narástol až na 184.



Ako sa krajne pravicoví poslanci EP po voľbách zjednotia, nie je zrejmé. Francúzka Marine Le Penová sa prihovára talianskej premiérke Giorgii Meloniovej, aby spolu vytvorili v europarlamente krajne pravicovú superskupinu a stali sa jednou z vedúcich európskych politických rodín. Predpokladá sa, že Le Penovej Národné združenie sa stane najväčšou stranou vo frakcii ID, zatiaľ čo Meloniovej Bratia Talianska sú na najlepšej ceste stať sa najväčšou nacionálnou stranou v ECR.



Meloniová uviedla, že je otvorená spolupráci s akoukoľvek pravicovou stranou, ale dostala aj ponuku na spoluprácu s EPP od súčasnej predsednícky EK von der Leyenovej.



Skupiny ID a ECR majú však v súčasnosti ďaleko od vytvorenia jednotného bloku a ich členovia sa často rozchádzajú vo viacerých dôležitých otázkach, napríklad v prípade pomoci Ukrajine.



Voľby do EP sa v členských krajinách EÚ konajú od 6. do 9. júna. Prvou úlohou novozvolených europoslancov budú rokovania o ustanovení politických skupín, ktoré môžu pokračovať až do 16. júna, začiatku prvej plenárnej schôdze v Štrasburgu.