Politico: Kríza na Blízkom východe bude dominovať summitu na Cypre
Autor TASR
Brusel 16. apríla (TASR) - Vojna na Blízkom východe opäť zatieni témy konkurencieschopnosti a Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 – 2034 na nadchádzajúcom summite lídrov Európskej únie na Cypre. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.
Neformálne zasadnutie Európskej rady 23. a 24. apríla malo byť pôvodne zamerané najmä na zvýšenie ekonomickej sily a prípravu nového viacročného rozpočtu EÚ vo výške 1,8 bilióna eur. Konflikt na Blízkom východe a jeho dôsledky však podľa diplomatov tieto otázky odsúvajú do úzadia, podobne ako na marcovom summite v Bruseli.
„Hlavy štátov a vlád správne venujú značnú pozornosť neočakávaným geopolitickým krízam, ktoré sa objavili v posledných týždňoch,“ uviedol hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu pre dlhodobý rozpočet Siegfried Murešan. Upozornil, že EÚ by nemala zanedbávať dlhodobé priority, ako sú rozpočet a konkurencieschopnosť. Pokrok v rokovaniach o rozpočte je podľa neho nevyhnutný ešte pred koncom roka, aby bol pripravený na obdobie po roku 2028.
Téma konkurencieschopnosti sa v uplynulom roku dostala do popredia pre obavy zo zaostávania EÚ za USA a Čínou, kde sú ceny energií pre priemysel výrazne nižšie. Bola aj hlavnou témou februárového neformálneho summitu, no aktuálne ustupuje do úzadia.
Diskusia o podpore Ukrajiny vrátane 90-miliardovej pôžičky, ktorú blokuje Maďarsko, sa podľa Politica na summite pravdepodobne neposunie. Zmena by mohla nastať až po nástupe novej maďarskej vlády. Odchádzajúci premiér Viktor Orbán sa podľa zdrojov portálu na zasadnutí nezúčastní a zastupovať ho bude zrejme predseda slovenskej vlády Robert Fico.
