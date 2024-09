Politico: Leyenová predstaví novú EK, Šefčovič ostane podpredsedom

Brusel 9. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predloží v stredu Konferencii predsedov Európskeho parlamentu (EP) zloženie novej exekutívy EÚ aj s portfóliami a pridelenou pracovnou agendou pre jednotlivých eurokomisárov. Podľa týždenníka Politico bude v novej exekutíve EÚ päť výkonných podpredsedov a jedným z nich zostane slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.



Skupinu piatich podpredsedov by mali tvoriť: Thierry Breton (Francúzsko) - výkonný podpredseda pre priemysel a strategickú autonómiu; Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) - výkonný podpredseda pre rozšírenie EÚ a obnovu Ukrajiny; Maroš Šefčovič - výkonný podpredseda pre administratívu, implementáciu, zjednodušenie a medziinštitucionálne vzťahy; Teresa Riberová (Španielsko) – výkonná podpredsedníčka pre zelený a digitálny prechod; a Raffaele Fitto (Taliansko) - výkonný podpredseda pre súdržnosť, ekonomiku a obnovu po pandémii.



Už od začiatku leta je známe, že Kaja Kallasová (Estónsko) bude novou šéfkou diplomacie EÚ.



Zvyšných 20 eurokomisárov by sa podľa Politica malo venovať nasledovnej agende (podľa abecedného zoznamu krajín): Hadja Lahbibová (Belgicko) – komisárka pre vnútorné záležitosti; Ekaterina Zacharievová (Bulharsko) – komisárka pre krízový manažment a humanitárnu pomoc; Kostas Kadis (Cyprus) – komisár pre Stredozemné more; Jozef Síkela (ČR) - komisár pre energetiku; Dan Jrgensen (Dánsko) – komisár pre medzinárodnú klimatickú politiku; Henna Virkkunenová (Fínsko) - komisárka pre technológie; Apostolos Tzitzikostas (Grécko) – komisár pre dopravu; Wopke Hoekstra (Holandsko) – komisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť; Dubravka Šuicová (Chorvátsko) - komisárka pre demografiu a spravodlivosť; Michael McGrath (Írsko) – komisár pre inovácie; Andrius Kubilius (Litva) – komisár pre bezpečnosť, obranný priemysel a vesmír; Christophe Hansen (Luxembursko) – komisár pre poľnohospodárstvo; Olivér Várhelyi (Maďarsko) – komisár pre viacjazyčnosť, vzdelávanie a šport; Glenn Micallef (Malta) – komisár pre rovnosť, mládež a zabezpečenie medzigeneračnej spravodlivosti; Piotr Serafin (Poľsko) – komisár pre rozpočet; Maria Luísová Albuquerquová (Portugalsko) – komisárka pre rybné hospodárstvo; Magnus Brunner (Rakúsko) – komisár pre finančné služby; Roxana Minzatuová (Rumunsko) - komisárka pre pracovné miesta, sociálne práva a bývanie; zatiaľ nepotvrdená ženská nominantka Slovinska by mala byť komisárkou pre zdravie; Jessika Roswallová (Švédsko) - komisárka pre vnútorný trh.



Slovinská vláda sa koncom minulého týždňa, aj v dôsledku výzvy von der Leyenovej, rozhodla stiahnuť pôvodného nominanta Tomaža Vesela v prospech ženskej kandidátky. Tou by podľa Politico mohla byť šéfka diplomacie Tanja Fajonová, diplomatka Marta Kosová alebo zástupkyňa generálneho riaditeľa pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v Európskej komisii Marjeta Jagerová.



Po rozhodnutí Slovinska by nová eurokomisia mala pozostávať z 11 žien (spolu s von der Leyenovou) a 16 mužov.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)