Lídri EÚ budú podľa médií lobovať za účasť na summite Trumpa a Putina
Zelenskyj už predtým vyhlásil, že sa na stretnutí zúčastní, ak bude pozvaný.
Autor TASR
Budapešť 21. októbra (TASR) - Niektorí lídri Európskej únie budú v najbližších dňoch lobovať za účasť na plánovanom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimia Putina v Budapešti, ako aj za to, aby za rokovacím stolom sedel aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa servera telex.hu to pre magazín Politico uviedol nemenovaný bruselský diplomat, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Pred rokovaniami sa spojenci Ukrajiny v EÚ snažia posilniť pozíciu Kyjeva, pretože sa obávajú, že obaja lídri dosiahnu nepriaznivú dohodu o prímerí, ktorá by oslabila celú Európu.
Podľa Politica Orbán je spojencom Trumpa, ktorý počas celej vojny zostal v dobrých vzťahoch s Putinom, čo znepokojilo ostatných lídrov EÚ. Maďarský premiér opakovane poukázal na sankcie EÚ voči Rusku a vyzval na „mier“ s argumentom, že vojna, ktorú vedie Ukrajina, nie je vojna Európy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
