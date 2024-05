Politico: Lídri EÚ chcú Orbánovi poskytnúť menej významné portfólio

Budapešť 30. mája (TASR) - Lídri EÚ majú dosť neustálych obštrukcií maďarského premiéra Viktora Orbána voči Ukrajine. Preto plánujú potrestať Maďarsko tým, že mu v nasledujúcom zložení Európskej komisie poskytnú iba menej významné portfólio. S odvolaním sa na týždenník Politico to uviedol vo štvrtok server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Týždenník na základe vyjadrenia troch nemenovaných vysokopostavených diplomatov ďalej napísal, že Maďarsko by si aj v ďalšom funkčnom období chcelo zachovať pozíciu komisára zodpovedného za susedskú politiku a rozširovanie, čo by malo významný vplyv aj na prípravy na vstup Ukrajiny do Európskej únie.



"Viacerí však nechcú, aby v tom pokračoval súčasný komisár Olivér Várhelyi. V skutočnosti nemôže byť o tom ani reč, že by Maďarsko dostalo nejaké významnejšie portfólio," cituje Politico trojicu diplomatov.











