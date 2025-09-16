Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Politico: Luxembursko plánuje uznať Palestínsky štát

Celkový pohľad na stanový tábor pre vysídlených Palestínčanov v Muwasi, oblasti, ktorú Izrael označil za bezpečnú zónu, v Chán Júnis v južnom pásme Gazy, streda 10. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Konečné rozhodnutie sa očakáva koncom septembra na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.

Autor TASR
Luxemburg 16. septembra (TASR) - Luxembursko má v úmysle uznať Palestínsky štát, oznámili v pondelok parlamentnej komisii premiér Luc Frieden a minister zahraničných vecí Xavier Bettel. Informoval o tom magazín Politico a s odvolaním sa na miestne médiá dodal, že konečné rozhodnutie sa očakáva koncom septembra na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, píše TASR.

Oznámenie prichádza po mesiacoch váhania luxemburskej vlády a uprostred rastúcich výziev európskych lídrov na ukončenie vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktorá začala 7. októbra 2023.

Vo vojne podľa údajov ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom zahynulo doposiaľ viac ako 64.000 Palestínčanov. Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová označila izraelské operácie v palestínskej enkláve za genocídu, dodáva Politico.

Minulý piatok Valné zhromaždenie OSN hlasovalo za schválenie deklarácie, ktorá obsahuje „konkrétne, časovo ohraničené a nezvratné kroky“ smerujúce k dvojštátnemu riešeniu v Pásme Gazy pred jeho zasadnutím 22. septembra. Na tomto zasadnutí plánuje uznať Palestínsky štát viacero krajín, vrátane Francúzska či Belgicka.
