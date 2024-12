Politico: Maďarská tajná služba sledovala európsky úrad

Budapešť 6. decembra (TASR) - Maďarský Informačný úrad (IH) údajne sledoval predstaviteľov Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Uviedol to v piatok týždenník Politico, podľa ktorého európsky úrad v "istom momente" skúmal spoločnosť zaťa premiéra Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Týždenník citoval zo zistení maďarského investigatívneho mediálneho centra Direkt36 a belgických novín De Tijd, podľa ktorých agenti IH, jednej z civilných tajných služieb, prehľadávali hotelové izby, nahrávali telefonické rozhovory predstaviteľov OLAF-u a dostali sa aj do ich notebookov.



Podľa správy týchto médií ide o návštevy pracovníkov OLAF-u v období rokov 2015 až 2017, ktorých fyzicky sledovali počas cesty autom a odpočúvali ich telefóny.



"Nezaoberáme sa falošnými správami," reagoval pre Politico Orbánov hovorca Bertalan Havasi.



Týždenník pripomína, že Budapešť je dlhodobo obviňovaná z odpočúvania telefónov novinárov, aktivistov a opozičných predstaviteľov. Britský denník The Guardian v júli 2021 napísal, že vláda premiéra Viktora Orbána je podozrivá z používania izraelského špionážneho softvéru Pegasus na sledovanie mobilných telefónov investigatívnych novinárov a majiteľov nezávislých médií v Maďarsku.



Nemenovaný hovorca OLAF-u pre Politico uviedol, že úrad sa nevyjadruje ku konkrétnym obvineniam. "Je dôležité, aby OLAF mohol bez prekážok vykonávať vyšetrovanie podvodov, korupcie a akýchkoľvek iných nezákonných činností, ktoré ovplyvňujú finančné záujmy Európskej únie. Naďalej sme odhodlaní vykonávať našu misiu s našimi operačnými partnermi nestranne a pri plnom rešpektovaní zásad právneho štátu," dodal hovorca.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)