Politico: Maďarsko by ďalším vetom bránilo novým sankciám voči Rusku

Budapešť 14. mája (TASR) - Európska únia chce radikálne znížiť Rusku zisk z vývozu energetických nosičov, ale tomu by mohlo zabrániť ďalšie maďarské veto. S odvolaním sa na týždenník Politico to v utorok uviedol server atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Proti ruským sankciám týkajúcim sa zemného plynu by mohlo prísť ďalšie maďarské veto. Podľa bruselských zdrojov totiž Budapešť chce blokovať 14. sankčný balík s odôvodnením, že to by to zvýšilo náklady Maďarska na energie.



Maďarsko vyjadrilo značné výhrady k novému návrhu počas úvodných rozhovorov medzi veľvyslancami minulý týždeň. Podľa tamojších zdrojov maďarský veľvyslanec povedal, že jeho krajina zablokuje akékoľvek sankcie, ktoré by spôsobili nárast nákladov na energiu v Európe, píše Politico.



"Budeme analyzovať balík, ale nepodporíme nič, čo by mohlo mať negatívny vplyv na trh s plynom v EÚ," citovali zdroje týždenníka slová maďarského predstaviteľa zo stretnutia diplomatov z minulej stredy.



Politico pripomína, že Maďarsko už vo viacerých prípadoch vetovalo sankcie uvalené na Rusko za vojnu na Ukrajine, takže ďalšie podobné rozhodnutie by nebolo bezprecedentným.