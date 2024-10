Politico:Maďarsko by odložilo rozhodnutie o predĺžení sankcií na Rusko

Budapešť 14. októbra (TASR) - Maďarsko by odložilo rozhodnutie o harmonograme sankcií Európskej únie voči Rusku na obdobie po prezidentských voľbách v USA a v tomto čase by vetovalo aj pôžičku EÚ 50 miliárd dolárov pre Ukrajinu. S odvolaním sa na týždenník Politico to uviedol v pondelok server atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Túto informáciu v pondelok uviedla aj ruská agentúra TASS, podotýka server atv.hu a zároveň dodáva, že informáciu o zablokovaní poprel minister financií Mihály Varga.



Maďarský premiér Viktor Orbán vytrvalo odmieta predlžovanie sankcií voči Rusku a bráni poskytovaniu nových pôžičiek Ukrajine prostredníctvom zmrazených ruských aktív, píše Politico.



Kroky maďarského premiéra môžu mať dopad aj na americkú domácu politiku, keďže sa hovorí, že ak by bol republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump znovu zvolený, ukončil by finančnú podporu Ukrajine.



Členské štáty Európskej únie rozhodujú každých šesť mesiacov o predĺžení sankcií voči Rusku. V októbri sa veľvyslanci EÚ dohodli na mechanizme, ktorý Kyjevu poskytne pôžičku 50 miliárd dolárov krytú úrokmi zo zmrazených ruských aktív. Paralelne s EÚ sa chcú na financovaní Ukrajiny podieľať aj Spojené štáty, avšak pod podmienkou, že sankcie voči Rusku sa budú predlžovať každé tri roky, píše TASS.



Orbán sa ale tejto myšlienke bráni a odmieta zmeniť prístup EÚ k zmrazeniu ruských aktív pred prezidentskými voľbami v USA. Diplomat EÚ, ktorý si neželal byť menovaný, pre Politico povedal, že na Orbána vyvíjajú nátlak, ale ten sa zatiaľ nevzdáva. Orbánovo rozhodnutie môže čiastočne prameniť z túžby podporiť Trumpa, ktorého považuje za spojenca. Trump predtým povedal, že v prípade víťazstva ukončí "bezplatnú" pomoc Ukrajine.



Viaceré zahraničné médiá, vrátane Reuters a Euronews, minulý týždeň uviedlo, že Maďarsko môže blokovať pôžičku Ukrajine až do prezidentských volieb v USA, čo však minister Varga na poprel statusom na Facebooku, píše atv.hu.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)