Politico: Maďarsko vetovalo vyhlásenie EÚ k voľbám vo Venezuele

Budapešť 31. júla (TASR) - Európska únia nedokázala zaujať spoločný postoj k sporným voľbám vo Venezuele po tom, čo Maďarsko vetovalo vyhlásenie, ktoré vyjadrilo obavy z údajných "nedostatkov a nezrovnalostí" v hlasovaní a vyzvalo na väčšiu transparentnosť. S odvolaním sa na týždenník Politico o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Úradujúci venezuelský prezident Nicolás Maduro sa stal víťazom nedeľňajších volieb hlavy štátu so ziskom 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia, ktorý vo viacerých prieskumoch viedol, skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. Venezuelská opozícia odmietla výsledky volieb a uviedla, že víťazom sa stal opozičný kandidát Urrutia.



Členské krajiny EÚ chceli v pondelok prijať spoločné vyhlásenie, v ktorom by vyjadrili obavy z výsledku, ale zabránil im v tom postoj Budapešti, píše Politico s odvolaním sa na dva bruselské zdroje.



Maďarská vláda zatiaľ nereagovala na otázku Politica, prečo spoločné uznesenie vetovala.