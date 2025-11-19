< sekcia Zahraničie
Politico: Na Ukrajinu pricestovali vysokopostavení zástupcovia USA
Rokovania sa budú zameriavať na obnovenie zastaveného mierového procesu s Ruskom. Denník Wall Street Journal (WSJ) napísal, že Driscoll sa neskôr stretne aj s ruskými predstaviteľmi.
Autor TASR
Kyjev 19. novembra (TASR) - Tajomník amerického ministerstva obrany USA Dan Driscoll a náčelník generálneho štábu armády USA Randy George pricestovali do Kyjeva, aby rokovali so zástupcami ukrajinskej armády, poslancami i prezidentom Volodymyrom Zelenským. V stredu o tom informoval magazín Politico, ktorý sa odvolal na dva zdroje oboznámené s podrobnosťami o návšteve, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Spojené štáty a Ukrajina pracujú na dohode o technologickej výmene v oblasti produkcie dronov a autonómnej munície a podľa Politica má k nej návšteva Driscolla a George pomôcť. Ukrajina sa v dôsledku vojny totiž stala jedným z priekopníkov a popredným výrobcom dronov na svete.
Driscoll a George hovoria o ukrajinských inováciách na bojisku ako o príklade pre americký obranný priemysel. „Keď sa pozriete na Ukrajinu, neprijali súčasnú verziu veci ako dostatočnú... prišli s čímkoľvek, čo musia urobiť, aby dosiahli výsledok, ktorý potrebujú,“ vyhlásil tento mesiac Driscoll.
Spojené štáty si stanovili za cieľ nakúpiť v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov milión dronov, čo je cieľ, ktorý ďaleko presahuje súčasnú kapacitu amerického obranného priemyslu. Ukrajina v súčasnosti vyrába viac ako 1,5 milióna dronov ročne.
