Politico: Nad summitom EÚ a pomocou Ukrajine sa vznáša Orbánov tieň

Brusel 11. decembra (TASR) - Nádeje, že spor medzi Maďarskom a zvyškom Európskej únie o prístupových rokovaniach a finančnej pomoci pre Ukrajinu sa vyrieši na nedeľnom stretnutí veľvyslancov členských krajín, boli zbytočné. Budapešť stále blokuje jednu z hlavných tém blížiaceho sa summitu EÚ. Na pondelňajšiu správu týždenníka Politico upozornil bruselský spravodajca TASR.



Politico sa odvoláva na dvoch diplomatov s prístupom k debatám veľvyslancov pri EÚ (COREPER), ktorí pripravujú agendu pre rokovanie šéfovia vlád a štátov eurobloku. V kľúčových otázkach o uvoľnení pomoci pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu (v hre je až 50 miliárd eur pre obdobie 2024 - 2027) alebo otvorení prístupových rokovaní s Kyjevom nenastal žiaden pokrok. Nezmenili to ani celodenné nedeľňajšie rozhovory, ktorým minulý týždeň predchádzalo stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a telefonický rozhovor so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.



Politico skonštatoval, že nad summitom EÚ "sa vznáša Orbánov tieň", keďže maďarský líder sa postavil proti otvoreniu prístupových rokovaní s Ukrajinou a to aj napriek tomu, že Európska komisia v novembri túto možnosť odporučila, spolu s Moldavskom. Orbán pohrozil, že na summite využije právo veta na zablokovanie vyplácania navrhovaných 50 miliárd eur pre Ukrajinu. Lídri členských krajín EÚ musia na summitoch všetky rozhodnutia schváliť jednomyseľne.



Orbán v rozhovore pre francúzske noviny Le Point minulý týždeň označil plán EÚ začať prístupové rozhovory s Ukrajinou za "zlé rozhodnutie". Zdôraznil, že nie je pripravená na vstup do EÚ aj kvôli vysokej miere korupcie. Politico pripomenul, že podľa tohtoročnej správy Transparency International je Maďarsko vnímané ako najskorumpovanejšia krajina v EÚ a v celosvetovom rebríčku korupcie je na tom Ukrajina len o deväť bodov horšie ako Maďarsko.



Politico upozornil, že neúspech veľvyslancov presvedčiť Maďarsko znamená, že ak má dôjsť k prelomu, tak sa to stane počas dvojdňového summitu (14–15.12). Podľa viacerých diplomatov sa môže zmeniť aj na trojdňový. Viaceré národné delegácie, vrátane českej, si podľa informácií TASR rezervovali ubytovanie v Bruseli až do soboty (16.12).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)