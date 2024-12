Politico: Najvplyvnejšou osobou v Európe je Giorgia Meloniová

Rím 11. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa podľa časopisu Politico stala v tomto roku najmocnejšou osobou Európy. Toto medzinárodné médium v utorok zaradilo predsedníčku talianskej vlády na čelo svojho rebríčka s názvom "Ročník 2025", informuje TASR podľa stredajšej správy tlačovej agentúry ANSA.



Internetový časopis Politico so sídlom v USA zverejnil rebríček 28 najmocnejších ľudí v Európe.



"Ak ste Elon Musk - najbohatší muž sveta a kľúčový poradca novozvoleného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa -, číslo, ktoré vytáčate, patrí Giorgii Meloniovej," napísal časopis. Meloniovú označil za dokonalú "predstaviteľku čoraz radikálnejšieho ducha doby, ktorý prekvitá na oboch stranách Atlantiku".



"Za menej ako desať rokov sa líderka pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) dostala z pozície odmietanej politickej outsiderky do funkcie talianskej premiérky a stala sa osobnosťou, s ktorou môže Brusel a teraz aj Washington obchodovať," napísal Politico.



Časopis popísal spôsob, ako Meloniová získala moc a hlavné udalosti počas dvoch rokov jej vlády, ktorá je všeobecne označovaná za jednu z najstabilnejších v povojnovom Taliansku, uvádza ANSA.



Politico pripomína, že moc v Európe, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, nie je rodovo vyvážená, nie je rasovo pestrá a nie je zastúpená mladými lídrami.



Pápež František je jediným neeurópskym členom tohto rebríčka. Je tiež najpopulárnejšou osobnosťou na sociálnych sieťach s vyše 18 miliónmi sledovateľov na platforme X. To je šesťkrát viac ako druhá v poradí - francúzska krajne pravicová líderka Marine Le Penová.