Politico: Nemecko plánuje nakúpiť ďalších 15 amerických stíhačiek F-35

Berlín 11. júla (TASR) - Nemecko plánuje nakúpiť ďalších 15 amerických stíhacích lietadiel F-35 od spoločnosti Lockheed Martin. Informoval o tom v piatok portál Politico s odvolaním sa na niekoľko zdrojov oboznámených s problematikou, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Nákup ďalších lietadiel F-35 by rozšíril letku nemeckých stíhačiek americkej výroby na celkovo 50 strojov. Berlín dosiaľ objednal 35 bojových lietadiel, ktorými chce nahradiť 85 zastaralých stíhačiek Tornado uvedených do služby pred viac ako 40 rokmi.



Zdroj agentúry Reuters uvádza, že Berlín nákup 15 dodatočných stíhačiek zvažoval už v minulosti a ich konečný počet sa môže ešte zmeniť po tom, ako Severoatlantická aliancia schválila nové ciele počtu zbraní a vojakov. Zdroj tak naznačil, že by Nemecko mohlo nakúpiť aj viac stíhačiek F-35.



Správa prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Nemeckom a Francúzskom ohľadom spoločného európskeho projektu vývoja stíhačiek FCAS vedený Parížom, Berlínom a Madridom. Začiatkom týždňa médiá informovali o tom, že Francúzsko chce spoločný projekt zastrešovať z 80 percent.



Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu uviedol, že v rámci projektu pretrvávajú nezhody, ktoré ovplyvňujú vývoj stíhačiek. Podľa iného zdroja agentúry Reuters by rozpor medzi Parížom a Berlínom mohol spôsobiť, že by projekt nedokázal podľa plánov koncom roka postúpiť do novej fázy.