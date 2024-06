Politico: Neúspech vo voľbách zaznamenali Macron, Scholz i Orbán

Brusel 10. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron utrpel zdrvujúcu porážku vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v súboji s krajnou pravicou, veľkú prehru si pripísal aj nemecký kancelár Olaf Scholz a nespokojný s výsledkami môže byť aj maďarský premiér Viktor Orbán - napísal v pondelok portál Politico.eu.



Už pri ohlasovaní predbežných výsledkov eurovolieb rezonovala v Európe porážka koalície Besoin d'Europe (Potrebujeme Európu), ktorej súčasťou bola aj strana Obroda (RE) francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Tá zaostala za Národným združením (RN) Marine Le Penovej o viac ako dvojnásobok hlasov. Výsledok eurovolieb motivoval Macrona rozpustiť francúzsky parlament a vypísať nové voľby.



Za ďalšieho neúspešného politika v eurovoľbách označilo Politico nemeckého kancelára Olafa Scholza. Jeho Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD), ktorá dosiahla iba 14 percent, prevalcovali víťazní kresťanskí demokrati z CDU/CSU, ale lepšie si počínala aj populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD). Opozícia teraz Scholza vyzýva, aby po vzore Macrona vypísal predčasné voľby.



Medzi porazených zaradilo Politico aj politickú skupinu Zelených/Európsku slobodnú alianciu (EFA). Po úspechoch vo voľbách v roku 2019 teraz zaznamenala "výprask", píše portál. Výrazné straty mandátov utŕžila v Nemecku, Francúzsku, ale i v ďalších krajinách.



Tešiť sa z výsledkov eurovolieb podľa Politico.eu nemôže ani maďarský premiér Viktor Orbán. Hoci jeho strana Fidesz získala takmer 45 percent hlasov, je to jej historicky najhorší výsledok vo voľbách do EP.



Neúspešný bol v tohtoročných eurovoľbách podľa portálu aj taliansky vicepremiér Matteo Salvini s jeho stranou Liga. Zatiaľ čo v posledných voľbách do EP v roku 2019 získala strana až 34 percent hlasov, teraz to bolo iba deväť percent, približne rovnako ako strana niekdajšieho premiéra Silvia Berlusconiho Forza Italia, ktorú teraz vedie minister zahraničných vecí Antonio Tajani.