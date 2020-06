Odchod komisára Hogana do WTO, môže otriasť zložením eurokomisie

Brusel 9. júna (TASR) - Ministri obchodu členských krajín EÚ budú v utorok prostredníctvom videokonferencie diskutovať aj o tom, či podporia kandidáta EÚ na post generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve. Spravodajský server týždenníka Politico pripomenul, že v hre je aj írsky eurokomisár zodpovedný za obchod Phil Hogan, pričom jeho predčasný odchod z Európskej komisie by mohol "zatriasť" súčasnou podobou exekutívy EÚ.



Politico pripomenul, že existuje niekoľko potenciálnych kandidátov na túto pozíciu. Nominácie musia byť predložené do 8. júla. Na Hoganov záujem odísť do Ženevy, ako prvé upozornili írske noviny Irish Times. Ako o možných súperoch írskeho eurokomisára sa hovorí o šéfke španielskej diplomacie Maríi Aránzaze Gonzálezovej a holandskom ministrovi obchodu Sigridovi Kaagovi. Bývalý britský eurokomisár Peter Mandelson, jeden z Hoganových predchodcov v riadení obchodnej politiky EÚ, sa začiatkom júna svojej kandidatúry vzdal.



Podľa Politico jednou z hlavných výhod pre Hogana - v porovnaní s ostatnými európskymi uchádzačmi - by mohli byť jeho skúsenosti s rokovaniami v oblasti obchodu so súčasnou administratívou USA a jeho priateľské vzťahy s americkým ministrom pre obchod Robertom Lighthizerom.



Ak by Hoganovi vyšiel tento ťah a presunul sa z Bruselu do Ženevy, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová by musela preskupiť sily v kolégiu komisárov a je viac ako isté, že nový komisár alebo komisárka z Írska by už nedostal/a toto prestížne portfólio. Hogan súčasnú pozíciu získal aj vďaka osobným skúsenostiam a predošlému pôsobeniu v exekutíve EÚ, kde bol zodpovedný za poľnohospodárstvo.



Von der Leyenová sa snažila vytvoriť eurokomisiu na základe rodovej vyváženosti a férového rozloženia síl medzi nové a staršie členské krajiny, ako aj medzi vplyvné politické strany. Hogan patrí do rodiny Európskej ľudovej strany (EPP) a je viac ako isté, že ľudovci sa len tak ľahko takejto pozície nevzdajú. Voľné portfólio s obrovským vnútroeurópskym aj celosvetovým významom by podľa Politico mohlo viesť k vnútorným politickým hrám v eurokomisii, kde sú traja výkonní podpredsedovia a osem podpredsedov.





spravodajca TASR Jaromír Novak