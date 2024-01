Politico: Orbán by zrušil veto, keby EÚ podporila Ukrajinu v splátkach

Budapešť 9. januára (TASR) - Maďarsko by mohlo zrušiť svoje veto v prípade pomoci EÚ Ukrajine vo výške 50 miliárd eur s podmienkou, že sa toto financovanie bude každoročne prehodnocovať. S odvolaním sa na týždenník Politico to uviedol v utorok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Európska komisia vlani v júni navrhla navýšiť rozpočet EÚ na obdobie rokov 2021-2027 dodatočnými platbami 66 miliárd eur a pokračovať v podpore Ukrajiny 17 miliardami eur a 33 miliardami eur vo forme úverov. Zvyšok mal byť použitý čiastočne na pokrytie zvýšených úrokových nákladov EÚ v dôsledku neistoty vplyvom ruskej invázie a čiastočne na nové účely.



Maďarská vláda tento návrh začala s rôznym odôvodnením napádať. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán napokon na decembrovom summite EÚ vetoval balík pomoci vo výške 50 miliárd eur, ktorým chcú počas nasledujúcich štyroch rokov podporovať ukrajinský rozpočet.



Politico s odvolaním sa na troch nemenovaných diplomatov EÚ napísal, že maďarská vláda by pristúpila na zrušenie veta, ak by Rada Európskej únie túto pomoc každoročne preskúmala, a keby financovanie bolo schválené jednomyseľne. V praxi by to znamenalo, že Ukrajina by podporu dostala v ročných splátkach 12,5 miliardy eur a maďarská vláda by mala možnosť každý rok vydierať EÚ vetom.



Inými slovami - Orbán by mohol blokovať financovanie EÚ pre Ukrajinu každý rok alebo by získal ústupky z Bruselu za stiahnutie veta.



Politico poznamenáva, že v prípade Maďarska nejde o prvý takýto nápad. Považuje to však o významný krok späť v Orbánovej rétorike uplynulých týždňov, keď maďarský premiér ostro protestoval proti akejkoľvek podpore z rozpočtu EÚ Ukrajine.



Maďarský expert na Rusko András Rácz pre Telex v tejto súvislosti uviedol, že v rámci EÚ je Orbánovo veto slabé, pretože v konečnom dôsledku sa dá obísť. "Ak by Maďarsko vetovalo na nadchádzajúcom februárovom summite EÚ, potom by mohla okamžite vstúpiť do platnosti konštrukcia medzivládnej dohody," dodal expert. Poznamenal tiež, že ide o komplikovanejšie riešenie a vzhľadom na vyššie úroky aj drahšie, ale dá sa uskutočniť. Rácz preto nemá pocit, že by európska finančná podpora bola ohrozená.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)