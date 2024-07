Politico: Portugalská Chega sa pripojí k aliancii Patrioti pre Európu

Lisabon 1. júla (TASR) - Portugalská krajne pravicová strana Chega je odhodlaná stať sa členom novej aliancie Patrioti pre Európu, ktorú v nedeľu predstavili lídri Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), maďarského Fideszu a českého hnutia ANO. TASR píše podľa agentúry MTI a portálu Politico.eu.



Predseda strany André Ventura vyhlásil, že má záujem, aby sa dvaja nedávno zvolení europoslanci jeho strany pripojili ku skupine. Ventura dodal, že predsedníctvo Chegy bude o tejto záležitosti hlasovať v utorok. Vyjadril zároveň presvedčenie, že k aliancii sa čoskoro pridajú aj ďalšie pravicové strany z krajín EÚ.



Aliancia má byť základom pre vznik novej politickej frakcie v Európskom parlamente (EP). Na vytvorenie politickej skupiny v EP je však potrebných 23 europoslancov zo siedmich rôznych krajín.



Maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že k aliancii sa pripoja v nasledujúcich dňoch ďalšie strany a potrebný počet splnia. Zoskupenie sa zmení na "veľkú parlamentnú skupinu rýchlejšie, ako by ste si mysleli", vyhlásil Orbán. Dodal, že "mnohí ľudia budú o štyri až päť dní prekvapení".



Doterajšie či nové frakcie v europarlamente musia svoj názov a zloženie oznámiť do 15. júla. Od 16. do 19. júla bude v Štrasburgu ustanovujúce plenárne zasadanie EP, kde si europoslanci zvolia predsedu a 14 podpredsedov, kvestorov, predsedov a podpredsedov výborov a delegácií.