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Politico: Šéf FBI Patel plánuje na jeseň cestu do Ruska
Podľa Politico by išlo o nezvyčajnú návštevu riaditeľa FBI v krajine, ktorá je jedným z hlavných protivníkov USA.
Autor TASR
Washington 21. júla (TASR) - Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel plánuje v polovici októbra navštíviť Rusko. V pondelok o tom napísal portál Politico s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa, informuje TASR.
Podľa zdrojov portálu by mal šéf FBI navštíviť Rusko 14. a 15. októbra, najskôr by sa mal zastaviť Moskve a potom v Petrohrade. Jeho protistranou na rokovania bude pravdepodobne Federálna bezpečnostná služba (FSB), ktorá v ruskom systéme spravodajských služieb plní funkciu kontrarozviedky.
Nie je zrejmé, či sa Patel stretne aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom alebo s niektorým z jeho blízkych spolupracovníkov. Známe nie je ani o čom bude šéf FBI v Rusku rokovať.
Podľa Politico by išlo o nezvyčajnú návštevu riaditeľa FBI v krajine, ktorá je jedným z hlavných protivníkov USA.
Patel sa už počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa angažoval v kontroverzných záležitostiach súvisiacich s Ruskom vrátane pokusov spochybniť vyšetrovania zamerané na to, či Trump spolupracoval s Ruskom s cieľom zabezpečiť si víťazstvo vo voľbách v roku 2016, pripomína Politico.
Podľa zdrojov portálu by mal šéf FBI navštíviť Rusko 14. a 15. októbra, najskôr by sa mal zastaviť Moskve a potom v Petrohrade. Jeho protistranou na rokovania bude pravdepodobne Federálna bezpečnostná služba (FSB), ktorá v ruskom systéme spravodajských služieb plní funkciu kontrarozviedky.
Nie je zrejmé, či sa Patel stretne aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom alebo s niektorým z jeho blízkych spolupracovníkov. Známe nie je ani o čom bude šéf FBI v Rusku rokovať.
Podľa Politico by išlo o nezvyčajnú návštevu riaditeľa FBI v krajine, ktorá je jedným z hlavných protivníkov USA.
Patel sa už počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa angažoval v kontroverzných záležitostiach súvisiacich s Ruskom vrátane pokusov spochybniť vyšetrovania zamerané na to, či Trump spolupracoval s Ruskom s cieľom zabezpečiť si víťazstvo vo voľbách v roku 2016, pripomína Politico.