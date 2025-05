Politico: Trump sa chystá odvolať poradcu pre národnú bezpečnosť

Washington 1. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa chystá odvolať poradcu pre národnú bezpečnosť Mikea Waltza, pretože stratil dôveru ostatných predstaviteľov administratívy, informoval vo štvrtok magazín Politico s odvolaním sa tri zdroje oboznámené s rozhodnutím. Píše TASR.



Očakáva sa, že z Trumpovej administratívy spolu s Waltzom odíde aj hlavný zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť Alex Wong. Išlo by o prvú veľkú personálnu zmenu v Trumpovom druhom funkčnom období v úrade prezidenta.



Bezprostredne nie je jasné, kto by v prípade Waltzovho odvolania prevzal vedenie vplyvnej Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť (NSC). V súčasnosti je podľa zmienených zdrojov hlavným kandidátom Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, ktorý vedie rokovania s Ruskom, Iránom a militantným hnutím Hamas v Gaze.



Waltz sa v uplynulých týždňoch stal stredobodom pozornosti pre škandál súvisiaci s konverzáciou predstaviteľov Trumpovej administratívy v uzavretej četovacej skupine v komerčnej aplikácii Signal, kam nedopatrením pozval aj šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga. V nej diskutovali o pripravovaných útokoch na Jemen, ku ktorým napokon skutočne došlo 15. marca.



The Atlantic sa rozhodol zverejniť celý obsah tejto komunikácie: zahŕňa správy o presnom čase útokov a typoch používaných lietadiel. Podľa Goldberga správy odhalili aj znevažujúce poznámky amerických predstaviteľov o európskych spojencoch.



Waltz za vytvorenie skupiny, do ktorej pridal Goldberga, prevzal plnú zodpovednosť. Trump ho však vtedy nevyzval, aby odstúpil, ale naopak, verejne mu vyjadril podporu, keď ho nazval „dobrým človekom, ktorý sa poučil“, napísala agentúra AP.