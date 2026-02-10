< sekcia Zahraničie
Politico: Trump sa v apríli stretne v Pekingu so Si Ťin-pchingom
Podľa zdroja Politica nebol dosiaľ stanovený presný harmonogram návštevy. O stretnutí však zrejme lídri diskutovali počas minulotýždňového telefonátu.
Autor TASR
Washington 10. februára (TASR) - Šéf Bieleho domu Donald Trump počas prvého aprílového týždňa odcestuje do Pekingu na stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, napísal v pondelok magazín Politico s odvolaním sa na tri anonymné zdroje, píše TASR.
Trump sa podľa Politica rozhodol navštíviť Peking po októbrovom stretnutí s čínskym prezidentom v juhokórejskom meste Kjongdžu na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Presný dátum ich ďalšej schôdzky zatiaľ Biely dom neoznámil.
Podľa zdroja Politica nebol dosiaľ stanovený presný harmonogram návštevy. O stretnutí však zrejme lídri diskutovali počas minulotýždňového telefonátu. Témami boli tiež obchod či ozbrojené konflikty vo svete. Trump uviedol, že s čínskym prezidentom hovoril aj o Taiwane.
„Prezident Si zdôraznil, že otázka Taiwanu je najdôležitejším problémom vo vzťahoch medzi Čínou a USA. Taiwan je územie Číny. Čína musí chrániť svoju vlastnú suverenitu a územnú celistvosť a nikdy nedovolí, aby sa Taiwan oddelil. USA musia k otázke predaja zbraní Taiwanu pristupovať s rozvahou,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničia.
Čína kritizovala krok USA schváliť Taiwanu v decembri predaj zbraní v hodnote 11 miliárd dolárov. Peking v rovnakom mesiaci usporiadal dvojdňové vojenské cvičenie s ostrou streľbou, ktorého cieľom malo byť simulovať prekvapivý útok na ostrov.
Aprílové stretnutie prezidentov Číny a USA by mohlo byť prvým zo štyroch tento rok. Podľa vyhlásenia amerického ministra financií Scotta Bessenta plánuje Si v lete navštíviť Spojené štáty, stretnúť by sa mohli aj na summite G20 v Miami a na ďalšom summite APEC v čínskom Šen-čene.
