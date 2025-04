Politico: Trump povedal, že Musk čoskoro odíde zo svojej funkcie

Washington 2. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump povedal členom svojej administratívy a ďalším blízkym osobám, že miliardár Elon Musk čoskoro odíde zo svojej funkcie vo vláde a vráti sa k podnikaniu. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom v stredu informoval magazín Politico. Biely dom správu následne poprel, podľa hovorkyne Karoline Leavittovej Musk odíde až po dokončení svojej práce, píše TASR.



Trump postavil šéfa spoločností Tesla a SpaceX do čela Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) v januári, keď sa stal prezidentom. Miliardár má za približne po roka spolu so svojím tímom znížiť vládne výdavky a zrušiť rôzne americké agentúry ako takzvaný špeciálny zamestnanec vlády.



Bezprostredne nie je jasné, či Musk odíde pred koncom mája alebo začiatkom júna, keď sa má jeho 130-dňový mandát skončiť. Na jeho odchode z DOGE sa s Trumpom podľa Politica dohodli v posledných dňoch. Tri zdroje magazínu tvrdia, že Trump je s prácou Muska i ním vedeného úradu naďalej spokojný, ale obaja sa zhodli, že sa Musk čoskoro vráti k svojim podnikom a zaujme pre vládu iba podpornú úlohu.



Nemenovaný zdroj z Bieleho domu agentúre Reuters povedal, že investori si od Muska želajú, aby sa vrátil k svojim spoločnostiam a že jeho úsilie s DOGE bude ukončené do 130 dní, čo Musk vraj sám viackrát oznámil Trumpovi. Musk neodíde pred ukončením svojej práce v DOGE a "nikto ho nevyháňa", uviedol zdroj.



V podobnom duchu sa na sociálnej sieti X vyjadrila aj Leavittová, ktorá článok v Politicu označila za „odpad“. Pripomenula, že Trump i Musk dali verejne najavo, že Musk z verejnej služby odíde až po dokončení svojej práce.



„Myslím si, že je úžasný, ale tiež si myslím, že musí viesť veľkú spoločnosť. V určitom okamihu sa vráti späť. Chce to,“ povedal ešte v pondelok Trump. Musk minulý týždeň v rozhovore pre stanicu Fox News povedal, že je presvedčený, že väčšinu svojej práce na znížení federálnych výdavkov o bilión dolárov dokončí v rámci spomínaných 130 dní.



Muskov možný odchod ale neznamená aj koniec DOGE, podotkla agentúra Reuters. Mandát tohto úradu vyprší 4. júla 2026 na základe nariadenia, ktoré Trump podpísal 20. januára.



Táto správa však prichádza v čase, keď sú niektorí členovia Trumpovej administratívy i mnohí ďalší spojenci frustrovaní z Muskovej nepredvídateľnosti a miliardára čoraz viac považujú za politickú príťaž.