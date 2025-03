Politico: Trumpov tím tajne rokovali s ukrajinskou opozíciou o voľbách

Kyjev 6. marca (TASR) - Zdroje portálu Politico z prostredia ukrajinského parlamentu a amerických republikánov tvrdia, že štyria vysokopostavení spolupracovníci prezidenta Donalda Trumpa viedli tajné rokovania s predstaviteľmi ukrajinskej opozície vrátane bývalej premiérky Julije Tymošenkovej a popredných členov strany exprezidenta Petra Porošenka, informuje TASR.



Diskusie sa sústredili na prípadne rýchle zorganizovanie prezidentských volieb. Tie sa v súlade s ústavou odkladajú, pretože v krajine platí vojnový stav. Kritici volieb v čase prebiehajúceho konfliktu tvrdia, že by mohli byť chaotické a nahrávať Rusku. Mnoho voličov navyše z krajiny utieklo alebo bojujú na fronte.



Predstavitelia Trumpovej administratívy už niekoľko dní verejne naznačujú, že súčasný prezident Volodymyr Zelenskyj by mal odstúpiť, ak sa nepripojí k iniciatíve USA na rýchle ukončenie vojny aj za cenu významných ústupkov v prospech Ruska. Tieto výzvy sa zintenzívnili najmä po minulotýždňovej ostrej výmene názorov medzi Trumpom a Zelenským v Oválnej pracovni, po ktorej Trump pozastavil vojenskú pomoc pre Ukrajinu.



Podľa zdrojov Politico cieľom USA je, aby sa voľby uskutočnili po uzavretí prímeria, ale ešte pred začatím plnohodnotných mierových rokovaní s Ruskom. Myšlienku prezidentských volieb presadzuje aj Kremeľ, ktorý považuje Zelenského za nelegitímneho prezidenta. Ľudia z okolia Trumpa sú podľa informácií portálu presvedčení, že Zelenskyj voľby prehrá.



Tymošenková aj Porošenko opakovane verejne odmietli myšlienku volieb v čase prebiehajúcich bojov, rovnako ako kyjevský starosta Vitalij Kličko. "Porošenkovi ľudia a Julija (Tymošenková) hovoria s Trumpovým okolím a stavajú sa do pozície ľudí, s ktorými by sa ľahšie spolupracovalo a súhlasili by s mnohými vecami, s ktorými Zelenskyj nie," povedal pre Politico nemenovaný expert na zahraničnú politiku z Republikánskej strany.



Dotknutých aktérov Politico oslovilo so žiadosťou o komentár. Tymošenkovej tím sa odmietol vyjadriť. Porošenkova strana Európska solidarita opätovne deklarovala, že voľby by sa mali uskutočniť až po ukončení vojny. Stretnutie s tímom Trumpa však ani jedna strana nevyvrátila.



Portál pripomína, že i keď Trump dúfa v odstavenie Zelenského, jeho popularita je oveľa vyššia ako majú Tymošenková a Porošenko. V prieskume, ktorý tento týždeň po spore v Bielom dome uskutočnila britská prieskumná agentúra Survation, 44 percent respondentov na Ukrajine uviedlo, že by Zelenského podporilo v prezidentských voľbách.



Jeho najsilnejším úperom, ktorý za ním zaostáva o viac ako 20 percentuálnych bodov, je Valerij Zalužnyj, bývalý šéf ozbrojených síl a súčasný veľvyslanec v Británii. Zelenského predchodcu Porošenka by podporilo asi 10 percent Ukrajincov a Tymošenkovú necelých 6 percent.