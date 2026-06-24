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Politico: Trumpova Rada mieru sa koncom júna stretne na Cypre
Dvaja vysokopostavení predstavitelia EÚ pre Politico potvrdili dvoj- až trojdňové stretnutie na Cypre.
Autor TASR
Nikózia 24. júna (TASR) - Rada mieru, ktorú založil americký prezident Donald Trump, sa 30. júna stretne na Cypre s cieľom „upraviť svoju stratégiu“ po konci vojny na Blízkom východe. Informoval o tom magazín Politico s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou, píše TASR.
Dvaja vysokopostavení predstavitelia EÚ pre Politico potvrdili dvoj- až trojdňové stretnutie na Cypre. Cieľom má byť reštartovať iniciatívu Rada mieru, od ktorej úplne presunula pozornosť vojna v Iráne, uviedol jeden z diplomatov.
Na stretnutí sa údajne zúčastnia predstavitelia z palestínskeho technokratického výboru a kancelárie Nikolaja Mladenova. Tohto bývalého bulharského ministra obrany USA vymenovali ako vysokého predstaviteľa pre Pásmo Gazy.
„Cyprus nie je spoluorganizátorom podujatia a nekoná sa na politickej úrovni. Cyprus si vybral výkonný výbor,“ vysvetlil jeden z diplomatov pre Politico.
Radu mieru založil americký prezident Donald Trump, aby dohliadala na povojnovú obnovu a správu Pásma Gazy. Po prvýkrát sa stretla vo februári, no dosiahla len malý pokrok najmä kvôli problémom s financovaním, logistickým prekážkam a svojej medzinárodnej a právnej legitimite.
Situácia v Pásme Gazy ostáva náročná. Izraelské letecké útoky si v uplynulých dňoch vyžiadali šesť mŕtvych vrátane dvoch detí a kameramana panarabskej televízie al-Džazíra.
Dvaja vysokopostavení predstavitelia EÚ pre Politico potvrdili dvoj- až trojdňové stretnutie na Cypre. Cieľom má byť reštartovať iniciatívu Rada mieru, od ktorej úplne presunula pozornosť vojna v Iráne, uviedol jeden z diplomatov.
Na stretnutí sa údajne zúčastnia predstavitelia z palestínskeho technokratického výboru a kancelárie Nikolaja Mladenova. Tohto bývalého bulharského ministra obrany USA vymenovali ako vysokého predstaviteľa pre Pásmo Gazy.
„Cyprus nie je spoluorganizátorom podujatia a nekoná sa na politickej úrovni. Cyprus si vybral výkonný výbor,“ vysvetlil jeden z diplomatov pre Politico.
Radu mieru založil americký prezident Donald Trump, aby dohliadala na povojnovú obnovu a správu Pásma Gazy. Po prvýkrát sa stretla vo februári, no dosiahla len malý pokrok najmä kvôli problémom s financovaním, logistickým prekážkam a svojej medzinárodnej a právnej legitimite.
Situácia v Pásme Gazy ostáva náročná. Izraelské letecké útoky si v uplynulých dňoch vyžiadali šesť mŕtvych vrátane dvoch detí a kameramana panarabskej televízie al-Džazíra.