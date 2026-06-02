Politico: Ukrajina a Moldavsko by mohli začať rokovania o vstupe do EÚ
Autor TASR
Kyjev/Kišiňov/Brusel 2. júna (TASR) - Maďarsko signalizovalo, že upustí od svojho dlhodobého nesúhlasu s prihláškou Ukrajiny do EÚ, čo jej a Moldavsku umožní v najbližších dňoch začať oficiálne rokovania o vstupe do eurobloku. Informáciu priniesol v utorok magazín Politico s odvolaním sa na štyri diplomatické zdroje, píše TASR.
Otvorenie prvého klastra prístupových rokovaní je naplánované na 15. júna počas medzivládnej konferencie v Luxemburgu, uviedli pre Politico traja diplomati. Ukrajina a Moldavsko požiadali o členstvo v EÚ naraz, čo podľa magazínu znamená, že v prístupovom procese môžu postúpiť len spoločne.
Maďarsko bolo za vlády premiéra Viktora Orbána zásadne proti začatiu rokovaní o vstupe Ukrajiny do EÚ. Zástupcovia novej vlády však po pondelkovom stretnutí medzi ukrajinskými a maďarskými expertmi na práva maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine signalizovali možnosť zrušiť svoje veto, uviedli diplomati pre Politico.
Nemenovaný maďarský predstaviteľ však podľa magazínu trvá na tom, že takéto rozhodnutie zatiaľ nebolo prijaté. „Rokovania prebiehajú. Nebola dosiahnutá žiadna dohoda,“ uviedol.
Ukrajinská strana na pondelňajšom rokovaní poskytla Maďarsku uistenia o tom, ako vyriešiť väčšinu otázok z 11-bodového zoznamu pripraveného za Orbánovej vlády, uviedol jeden z diplomatov. Nie všetky maďarské požiadavky možno okamžite splniť, zdroj však dodal, že súhlas Maďarska nie je podmienený prijatím novej legislatívy na Ukrajine.
Politico s odvolaním sa na jedného diplomata píše, že rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ nabrali na intenzite po návšteve nového maďarského premiéra Pétera Magyara v Bruseli, počas ktorej rokoval s európskymi predstaviteľmi o možnostiach uvoľnenia 16,4 miliardy eur zo zmrazených eurofondov.
Zdroj pre Politico uviedol, že veľvyslanci krajín EÚ sfinalizujú svoje stanovisko, či otvoriť prvý klaster pre Ukrajinu a Moldavsko, do konca tohto týždňa po tom, čo Ukrajina predstaví svoje plány na vnútorné reformy. Krajiny EÚ potom schvália otvorenie klastra pre Ukrajinu a Moldavsko na medzivládnej konferencii 15. júna.
