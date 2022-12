Politico: Ukrajina útočila na ruské základne upravenými dronmi

Kyjev 8. decembra (TASR) - Ukrajina použila pri nedávnych útokoch na ruské vojenské základne drony sovietskej výroby, ktoré si sami Ukrajinci špeciálne upravili. Vo štvrtok to uviedol spravodajský portál Politico, informuje TASR.



Drony, ktoré tento týždeň údajne zasiahli dve vojenské letecké základne na území Ruska, pričom pri útoku prišli o život traja Rusi a boli zničené dva bombardéry Tu-95.



Podľa zdrojov portálu Politico boli pri útokoch použité modifikované modely hliadkovacích lietadiel Tupolev Tu-141, ktoré sa na Ukrajine nachádzali ešte od čias Sovietskeho zväzu. Pracovníci, ktorí sa na celej operácii podieľali, no želali si zostať v anonymite, tvrdia, že použitie takýchto upravených dronov bolo pre Rusko prekvapením, lebo niečo také neočakávalo.



Denník The Guardian pripomína, že Ukrajina už dlhší čas žiada svojich západných spojencov o poskytnutie dronov a striel dlhého doletu. Táto požiadavka však zatiaľ nebola vypočutá pre obavy spojencov, že by ich Ukrajina mohla použiť na útoky na ciele na ruskom území.